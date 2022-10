El look más sexy del fin de semana lo tiene Alba Díaz y es de una firma de ropa interior

Mientras que muchas de nuestras instagrammers españolas favoritas como Dulceida, María Pombo o Marta Lozano se daba cita en una alfombra roja con motivo de los Premios Forbes a las mejores influencers del panorama, otras tenían la suerte de volar hasta la romántico ciudad de Verona. Si, la misma que fue el escenario de una de las mayores historias de amor jamás contadas, la de Romeo y Julieta, de William Shakespeare. ¿El motivo? El desfile de la firma italiana Tezenis.

Una firma sexy y atrevida que muchas de nosotras solemos asociar irremediablemente con lencería, y quizás por ir un poco más allá con pijamas y lo que se conoce como ropa de noche. Algo que es totalmente cierto, pero que quizás no deja ver todo lo que esta marca tiene por ofrecer, y que Alba Diaz nos acaba de demostrar. Su look para acudir al desfile de la nueva colección no tiene ningún desperdicio. Y es que la hija de Vicky Martín Berrocal decidió combinar la estética dosmilera, a la que ya parece ser una clara adicta (como prueba el pantalón sastre con cintura vuelta de Bershka que no quita), con un toque sexy y de lo más especial.

Pero vamos al detalle, la joven lució un jersey crop de ochos en color negro, pantalones parachute de tela impermeable y debajo de todo un original body que juega con las transparencias y los plisados, de Tezenis, y que es perfecto para incorporar a tu armario este otoño y lucirlo con tus vaqueros favoritos las noches que no sepas qué ponerte.

Body Balconette Ruched Tulle, de Tezenis (19,99 euros)

FOTO: Tezenis

Para completar el conjunto, Alba eligió dar a todo el look un punto clásico mediante los zapatos, unos sencillos y favorecedores stilettos de punta y en color negro, sin duda el calzado de fiesta más atemporal que existe.