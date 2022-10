La chaqueta de tweed es la eterna americana de otoño y las mujeres de 50 años se atreven a llevarla con un total look vaquero

Si las blazers vuelven a ser tendencia este otoño 2022, la chaqueta de tweed es la eterna tendencia que nunca dejará de existir en nuestros armarios. Y Carmen Gimeno como buena amante de la moda lo sabe y nos lo ha vuelto a demostrar con su look de viernes, porque por algo es una de nuestras influencers más 50 favoritas. Durante las próximas semanas (y puede que meses si el tiempo quiere) nos enfrentamos a ese difícil momento a medio camino entre el frío y el calor, entre el otoño y el invierno. Y para este tiempo de locas, la chaqueta de tweed será nuestra mejor aliado. Porque es elegancia en estado puro y siempre te hace el look por completo, y más aún si es combinada con un total look vaquero como ha hecho Carmen Gimeno.

El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada otoño se hacen infinitas versiones de estilo low cost y la que Carmen Gimeno luce este viernes de octubre es de Sfera.

El total denim extremo, el look ‘dosmilero’ por excelencia vuelve a ser tendencia este otoño 2022 y Carmen Gimeno lo ha devuelto a las calles de España con este estilismo de viernes que tanto nos ha gustado. Si a comienzos de los años 2000 fueron Britney y Justin los que popularizaron el total denim, en 2022 Kanye West y Julia Fox dispararon las búsquedas para prendas vaqueras tras aparecer vestidos a conjunto en París. Y ahora nosotras solo lo queremos llevar con chaquetas de tweed para que sea elegante como nuestra influencer más 50 favorita. Porque es un look perfecto tengas 30 o 50 años, y además combinado con mocasines dorados.