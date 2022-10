Las mujeres más elegantes de 50 años tienen claro que los vaqueros rotos también son para ir la oficina con camisa y salones

Otoño y con ello todo los looks de vuelta a la oficina y a todos esos looks que habíamos dejado atrás con las vacaciones. Es lo que tiene este mes de octubre, que recuperamos todas esa prendas que habíamos dejado olvidadas en los meses de más calor. Pero nosotras tenemos claro que los vaqueros son el uniforme eterno todas las temporadas en el armario de las que más saben de moda y los rotos también. Y en todo eso hemos pensado al ver el último lookazo de elegancia que se ha marcado una de nuestras influencers más 50 favorita, Susi Rejano. Uno de esos estilismos tan suyos que derrochan estilo y elegancia natural por los cuatro costados. Porque los vaqueros rotos también son perfectos y elegantes para que las mujeres de 50 años vuelvan a la oficina con toda el estilo posible. Por eso ha sido verla y solo pensar que necesitamos un pantalón vaquero roto para nuestros looks de otoño en Barcelona, San Sebastián o Madrid con camisa y salones.

Porque además, los vaqueros rotos dan ese rollazo que siempre te solucionan cualquier look y además hacen que le de ese toque más actual y desenfadado a cualquier look. Y cuando Susi Rejano estrena estos vaqueros rotos en octubre solo puede significar que los vamos a querer llevar hasta en invierno.

¿Aún no tenéis un vaquero roto en vuestro armario? Pues nosotras nos vamos corriendo a comprarlo, porque no solo lo llevan las mujeres más elegantes de 50 años, también Amelia Bono o Vicky Martín Berrocal nos ha dejado que es su uniforme preferido de moda, ya sea con zapatillas o sandalias. Lo que queda claro es que el vaquero roto se ha convertido en la estrella del armario de las mujeres que más saben de moda y este otoño 2022 vuelve con fuerza. Si alguna vez se había ido.