Los mocasines más originales de la temporada son los de Laura Matamoros y son ‘made in Spain’

Una de las cosas que más me gustan de los looks de las influencers los fines de semana es ver looks informales pero a la vez con toques de estilo, que nos aportan no solo ideas de prendas nuevas, si no también formas de combinar la ropa que ya tenemos, muchas veces de fondo de armario. Y es que si algo he aprendido en los últimos años es que las mujeres que mejor visten tiran de básicos de calidad una y otra vez, normalmente prendas sencillas que da igual las veces que se las ponga, siguen consiguiendo atraer todas las miradas.

Pero no solo ideas de looks para los fines de semana, si no también para muchas de nosotras que podemos permitirnos ir al trabajo con ropa algo más casual. Normalmente suele haber un patrón en estos looks, y prendas que se repiten constantemente, como camisas blancas, americanas, y por supuesto vaqueros, que solo varían en función del corte y el color que esté de moda cada temporada.

Y uno de estos últimos estilismos que han conseguido despertar todas nuestras alabanzas ha sido el que ha lucido Laura Matamoros. Sencillo, básico y a la vez lleno de estilo, especialmente por los originales zapatos que ha llevado. Unos bonitos mocasines negros de ante realizados de manera artesanal de inspiración india con detalle bordado en el empeine de la firma española Cuchy.

Mocasines bordados de ante color negro Tribe Black, de Cuchy (149,50 euros)

Mocasines bordados de ante color negro Tribe Black, de Cuchy FOTO: Cuchy

El resto del look se compone de unos vaqueros rectos, una sencilla camiseta negra y una bonita blazer cruzada en color negro que también firma otra marca española, en concreto Name The Brand, la firma detrás de la que se encuentra otra influencer y amiga de Laura Matamoros, María Pombo.