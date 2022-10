María Pombo presume de nuevo look como invitada de boda de otoño con este vestido ‘made in Spain’ con hombros al descubierto

Las bodas en octubre tienen un color especial y si no que se lo digan a María Pombo que no sabemos cuantas bodas lleva ya este año, entre ellas, de Marta Lozano y Teresa Andrés, en verano que dieron para mucho. Pero, sin ninguna duda, si algo tiene claro María Pombo es que si se trata de ser la invitada ideal, ella lo será. No importa el diseño, no importa el color, solo importa convertirse en la más comentada y si es con un diseño de ensueño, mucho mejor. María Pombo que este otoño ha vuelto a su color castaño natural (y está guapísima) tiene las claves perfectas para tener cinco bodas en un año y brillar en cada una de ellas. De hecho, aún no terminó el año, todavía puede caer alguna más.

En esta ocasión, ha elegido un diseño ‘made in Spain’ en colores rosados y estampado con flores. Se trata del vestido Renoir de Matelier Design, un vestido confeccionado en gasa estampada en tonos granate y rosa palo, de corte midi y escote bardot (acabado con volantes pequeños y fruncidas). Este diseño deja ver el hermoso cuello de María Pombo y le hace brillar por encima de todo, en la boda de su amiga. Además, la influencer lo ha combinado con choker metálico con detalles en rosa, bolso marrón y sandalias de tacón alto. Y siempre apoyando a la moda española como nos gusta que haga siempre en sus elecciones para las bodas.

Si quieres ser la mejor vestido en tu próxima boda, solo debes inspirarte en María Pombo y conseguirás un resultado de éxito. ¿Quién no ha pensado alguna vez en convertirse en la protagonista de la boda con un look irresistible? Ahora es tu momento. Elige un vestido ‘made in Spain’ y el resto, solo presencia y buen gusto.