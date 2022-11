El lío de Iker Casillas y las tetas de Ayuso del que todo el mundo habla

Iker Casillas está siendo tendencia últimamente en redes sociales. Hace unos días, el ex portero del Real Madrid publicaba un tuit donde afirmaba que era gay, pero solamente dos horas después afirmaba que le habían hackeado la cuenta. Desafortunadamente, una de las respuestas que tuvo el tuit de Castillas deja en mal lugar a Carles Puyol: “Es el momento de contar lo nuestro, Iker”, respondió el ex capitán del Barcelona.

Minutos después, al comprobar la repercusión que tenía, borraba el mensaje y denunciaba un presunto hackeo que pocos creyeron.

No hay mensaje del ex portero de la Selección Nacional que no se vuelva viral a instante y tras el partido del Real Madrid ante el Leipzig la volvió a liar con un tuit cuanto menos sorprendente: “Qué ganas de pegarme siete tiros en los testículos”. Este mensaje se viralizó en cuestión de segundos con más de 16.000 RT y más de 105.000 me gustas, en menos de una hora.

Sin embargo en esta ocasión, el portero se ha visto envuelto en una polémica que nada tiene que ver con él pero al que muchos dieron crédito teniendo en cuenta los antecedentes.

Circula por redes sociales una captura de un supuesto tuit del exportero del Real Madrid, Iker Casillas, en el que aparece la frase: “A Isabel Díaz Ayuso le mojaba las tetas como si fuesen magdalenas” (sic).

Captura del tuit falso atribuido a Iker Casillas FOTO: Twitter larazon

Es un bulo. Se trata de un montaje a partir de un tuit del tertuliano de ‘El Chiringuito’ Juanfe Sanz. Según afirma el periodista, su cuenta de Twitter había sufrido un hackeo y él no estaba detrás de estas publicaciones que también aparecieron e su perfil. El periodista comentó que le habían hackeado su Twitter y él no tenía nada que ver con la misma frase sobre Ayuso, “A Isabel Díaz Ayuso le mojaba las tetas como si fuesen magdalenas”, que figuraba en su cuenta como publicada por él el 28 de octubre. Ni esa ni otras también difíciles de creer como “me he dado picos con Pedrerol y le huele la boca peor que a un chimpancé”.

Parece claro que alguien quiso aprovechar el tirón del ex portero del Real Madrid en Twitter sobre todos tras sus polémicos “tuits”.

Los tuits denunciados por el periodista FOTO: Twitter larazon

Sanz, en todo caso, ha pedido disculpas después, tras recuperar el control de su cuenta: “Hola a todos. Después de ser víctima de un hackeo finalmente he recuperado oficialmente mi cuenta de @TwitterEspaña”.

Así que no. Iker Casillas no escribió ese tuit.

Su éxito, para bien y para mal, es tal que ya hay quien asegura que a uno de los mejores guardametas que ha dado España se le conocerá por tres cosas: la parada ante Arjen Robben en el Mundial de Sudáfrica, haber sido el mejor portero de la historia del Real Madrid y... ¡Su Twitter!