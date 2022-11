Abraham Mateo: “Acabo de componer las mejores canciones de mi vida con el corazón roto”

Se coló en nuestras casas con tan solo siete añitos y aún no ha salido de ellas. De niño prodigio, a artista y productor consagrado de nuestro país a sus 24 años. No podíamos estar hablando de otra persona, Abraham Mateo, que después del éxito de ‘Quiero decirte’ con Ana Mena, llega acompañando de otra mujer empoderada, Belinda, para contarnos lo que le encantaría en forma de temazo. Y todo eso mientras prepara su nuevo disco para el año próximo en el mejor momento creativo de su carrera. Cosas de la vida, y de la madurez, nos confiesa que acaba de escribir los mejores temas de su vida por que le han roto el corazón.

Desde ese ‘Señorita’ con el que robó el corazón a media España, ahora ya sabe lo que es el dolor por amor, y con todo eso se ha inspirado para su próximo trabajo que llegará en 2023. Pero mientras, en Lifestyle, charlamos con ese Abraham Mateo que habla bajito y esconde su timidez tras esas gafas de sol para después romperla encima del escenario.

¿Qué tal Abraham? Porque llevas un ritmo de trabajo de locos...

Pues estoy muy bien, centrado en el nuevo disco y en este nuevo single que acabo de sacar con Belinda. Muy contento con todo lo que está pasando, súper feliz.

Te tengo que confesar que preparando la entrevista me sorprendí que aún solo tengas 24 añitos, porque empezaste tan pequeño, que parece que tengas que tener más edad con todo lo que has hecho.

Empecé con 7 años y la gente me ha visto creciendo en sus casas. Llevo 15 años en la música pero estoy más motivado que nunca y sigo con la misma ilusión del primer día y eso no quiere perderlo nunca. Estoy en el mejor momento creativo de mi carrera, he compuesto unas canciones chulísimas y estoy estoy deseando que salgan para que la gente las escuche.

¿Y cómo haces para no perder esa ilusión inicial? Porque fuiste un niño prodigio en España, que en tu generación ya no era tan normal.

Yo creo que es la pasión por lo que hago y el verme mejor con los años. Ir mejorando, moldeando y dando forma a mi proyecto. Cada día intento mejorarme a mi mismo y eso creo que es lo que me mantiene con las pilas cargadas. Me encuentro ahora mismo muy a gusto con lo que estoy haciendo porque es una onda muy ochentera, y estoy experimentando con ese tipo de música porque me siento muy identificado con esa época. Me estoy encontrando a mí mismo, por fin estoy encontrando esa identidad o ese sello que llevaba buscando mucho tiempo. Creativamente por un momento personal de desamor que he vivido, he compuesto las mejores canciones que he hecho nunca. Nunca he hablado tanto de mi vida personal como ahora, estoy un poco nervioso por como lo acepta la gente pero muy ilusionado.

También es normal que no hablaras de tu vida personal, porque eras muy pequeño. Ahora empiezas a vivir (risas).

(Risas) Ya, ahora sí. Ahora he sentido el dolor de verdad por amor y cuando tu sientes eso, tiene que soltarlo por algún lado y en mi caso ha sido escribiendo. Son canciones que me han salido del corazón, por eso siento que el disco que estoy haciendo es el más real de mi carrera. Además es muy artesanal porque lo estoy haciendo todo en casa, la producción, las voces, todo.

En esta línea, el otro día en Latin Grammy Acoustic Sessions en Las Ventas, nos dijiste que se escribe mejor el corazón partío como diría Alejandro Sanz.

Sí, yo creo que se escribe mejor así porque salen ideas muy concretas, vas como al punto que todo pasó. Sabes el sitio, la hora y yo creo que todos esos detalles hacen que las canciones cobren vida y las personas que las escuchan sientan que han pasado de verdad.

Y al ser temas tan personales, ¿te los vas a quedar para tu disco o los vas a dar a otros artistas?

He compuesto tantas canciones que las tengo todas guardadas en una carpeta y antes de repartirlas, voy a escucharlas con mi equipo y llevarme las mejores para mí (risas). Las que me sobren las repartiré, que es otra de las cosas que más me gustan, ir produciendo para otros artistas.

Este ‘Me encantaría’ que acabas de lanzar con Belinda habla de amor.

Es un tema de felicidad, habla del amor, cuando tu estás en un sitio y sientas esa conexión con esa persona que no conoces pero quieres que pasen muchas cosas con ella. Creo que mucha gente se puede sentir identificada porque a todos nos ha pasado ese amor a primera vista.

Por qué decidiste compartirla con Belinda, tu hermano ya había compartido tema con ella.

La primera artista para la que produje una canción fue para Belinda con mi hermano y entonces tenía esa ilusión de hacer algo con ella. Tenía esta canción guardado hace un año y medio en mi estudio y estaba esperando a la persona perfecta para compartirla. Cuando vi que Belinda estaba en Madrid, me imaginé su voz dentro del tema y es que parece que esté hecha para ella, le queda brutal. Me siento muy realizado con lo que ha salido y a ella también le ha flipado.

Después de trabajar con Belinda, ¿con qué cualidad te quedarías de ella como artista?

Que es muy creativa, y eso me gusta mucho. Muy participativa, siempre añade ideas, se involucra en el proceso creativo del tema. Eso me encantó de ella.

Bueno, creatividad a ti no te falta, porque además de ser uno de los artistas del momento en España también eres uno de los productores estrella. ¿Cómo se hace para que todo lo que tocas sea un éxito y un tema de lo más pegadizo?

Muchas gracias. Yo trato siempre de hacer lo que me pide el cuerpo, experimento mucho en el estudio y me paso muchas horas hasta que doy con el tema perfecto. Ahora siento que todas esas horas que he pasado en el estudio dan sus frutos.

Vamos, que por lo que parece, eres de los que nunca paran de trabajar y de tener las musas revoloteando.

¡Siempre! (risas). Cada día saco un rato para componer, no lo hago porque necesite canciones para el disco, si no por necesidad. Para mí componer es una forma de desconectar y de no pensar en los problemas, me sumerjo en las ideas y me encanta estar en el estudio. Para mí es como un juego.

Y antes de este ‘Me encantaría’ con Belinda, el ‘Quiero decirte’ con Ana Mena que no lo habéis podido petar más. ¿Cuándo surgió el tema, imaginabas este éxito?

Con ‘Quiero decirte’ me pasó una cosa que no me había pasado nunca componiendo una canción, era sentir que estaba haciendo algo realmente especial y grande. Y no me estaba equivocando por lo visto. Acabé de componerla a las diez o once de la mañana después de toda la noche en el estudio, se la envíe a mi mánager y coreógrafo y fliparon. Todo el mundo estaba súper emocionado con la canción. Pero solo tenía la primera parte, pero había tantas expectativas ya con mi entorno, que cuando tuve que componer la segunda parte me cagué encima (risas). Había tanta responsabilidad y tanta presión, que lo pasé mal componiendo la segunda parte.

¿Cómo decidiste compartirlo con Ana Mena?

Pues eso fue un poco locura (risas). Dos días antes de grabar el videoclip, a mí se me ocurre la idea que esté Ana en el tema, no sabía si lo iba a hacer pero se lo pasé. Ella estaba en un avión y cuando se bajó del avión me dijo que llevaba las tres horas de vuelo escuchando la canción sin parar. Me dijo que esto era un hit y que ella quería estar aquí. Entonces llamé al director del videoclip y lo atrasé todo. Al final todo pasa por algo, y ese presentimiento que tuve ha sido clave.

¿Cuántas veces os han pedido ya que la cantéis?

¡De locos! (risas). Además, últimamente quedamos mucho para comer, para cenar, y cuando vamos juntos por la calle es una locura como nos reconoce la gente. El otro día íbamos en el coche juntos y la gente en un semáforo grabándonos desde el coche. Estamos muy contentos porque nos conocemos desde pequeños y lo estamos hablando todo el rato, que es muy fuerte que hemos pasado de dar clases de canto junto a cantar esta canción en el WiZink juntos.

¿Qué tenemos que esperar de Abraham Mateo en 2023?

El disco, empezamos el año con gira y además, estoy preparando colaboraciones muy chulas para el disco. Estoy muy contento.

Y después de Ana Mena y Belinda, ¿la próxima colaboración será con un cantante o una cantante?

Con un cantante, ya tocaba también (risas).