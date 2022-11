10 regalos para el amigo invisible con el que serás la reina entre tus amigos

Quedan muy pocos días para dar la bienvenida al mes de diciembre y con él, a la época más bonita del año, la Navidad. Sí, es una época en la que las fiestas inundan los hogares y el clima cambia por completo, en las calles y en el ambiente de las ciudades (eso sí, hace mucho frío y eso gusta). Pero, lo mejor de la Navidad son las tradiciones: los bombones, los regalos, las cenas eternas con la familia; las pequeñas cosas de la vida son las grandes protagonistas del mes.

Pero, no nos podemos olvidar, que todos por el día de Navidad o el Día de Reyes, queremos regalos y hay que hacerse con la mejor ‘wish list’, aunque para eso aún queda un tiempo. Pero, para lo que no queda tanto es para celebrar las cenas de Navidad con amigos o de empresa y el reparto de los amigos invisibles, ¿sabes qué regalar o comprar este año? Te hicimos esta selección para que puedas hacerte con el más original este año.

Regala un libro para los más golosos

‘Mis postres para triunfar’ de Paloma Sánchez, un libro que te abre las puertas a sus mejores creaciones. Con explicaciones paso a paso para guiarte a crear postres para triunfar tanto por su sabor como por su decoración (y si es de Navidad, mejor).

Para lucir perfecta en Navidad

Este kit de Sephora Collection es uno de los mejores regalos para estas fiestas. Se trata de un precioso neceser que incluye en su interior nueve sorpresas de maquillaje, tratamiento, accesorios y cuidado capilar. Un regalo por menos de 60€ que cualquier mujer deseará en su tocador.

Los Mejores Regalos Para Estas Fiestas FOTO: Sephora

Una tarjeta regalo con suscripción gratis

Si estás harta de compartir cuenta con tu amigo, es el momento de hacerle el mejor regalo del año, una tarjeta regalo con la suscripción de Netflix gratis durante el tiempo que estimes. No hay regalo mejor para ver lo nuevo de Élite o las películas de Navidad.

Tarjeta regalo Netflix FOTO: Fnac

Moda y chocolate: el crush definitivo

La influencer Verónica Diaz, se ha encargado de ilustrar la icónica lata de bombones de Nestlé Caja Roja, como embajadora de la marca, para estas fiestas. Para ello, se ha inspirado en el icónico corazón de Crvsh, la marca de moda y complementos que ha lanzado este mismo año.

Para los amantes de la lectura

Si tu amigo invisible es de aquellas personas que aman la lectura, este es el momento de regalarle la nueva novela de Sandra Barneda, ‘Las olas del tiempo perdido’.

Si tu amigo es fan de Vanesa Martín

Sin embargo, si es fan de Vanesa Martín, te agradecerá tener el disco físico que la cantante lanza el próximo 25 de noviembre. (Spoiler: tu amigo invisible, llorará con este regalo).

El bolso más chic

El bolso bandolera metalizado de Zara en dorado, es una de las grandes apuestas para regalar esta Navidad y combinará con todo.

Bandolera Dorada FOTO: zara

La decoración siempre es un acierto

The Masie ofrece piezas de decoración y mobiliario, ideales para los amantes del diseño, la decoración y el interiorismo. Y, este jarrón nos ha enamorado por completo.

Jarrón Ojo Minimalista FOTO: The Masie

Las mantas de Mr. Wonderful

Si tu amigo invisible es de aquellas personas que aman las frases célebres y además, suelen quejarse del frío, esta manta será la ideal para él o ella.

Manta 'Róbame el corazón, pero no la manta' FOTO: Mr. Wonderful

Un perfume para aromatizar la vida

El perfume es algo muy personal pero, si conoces a esa persona, sabrás qué aromas son sus favoritos y cómo conquistarla. Además, te proponemos Paradoxe, la primera fragancia femenina recargable de Prada, con la que aciertas, seguro.

Prada Paradoxe FOTO: Prada

Ahora sí, tienes la solución perfecta para no fallar en tu regalo del amigo invisible.