Así es la manicura que triunfará en 2023 y con la que no se te resistirá ningún look

Por fin es 2023 y ha llegado el momento de ponerse al día con todas las tendencias que arrasarán este año y no hablamos de los grandes momentos que nos han regalado Cristina Pedroche, Ana Obregón o Mariló Montero durante las campanadas en Nochevieja, si no de la manicura que triunfará en 2023 y con la que no se te resistirá ningún look. Cuando llega enero, lo primero que pensamos es en las rebajas de invierno 2023, y en las que llevamos pensando desde antes de Nochevieja, para poder fichar las botas favoritas de Paula Echevarría o los básicos que se nos escaparon en temporada. Aunque las amantes de las nails arts no dejan de pensar en sus uñas y los colores que más se llevarán durante el 2023.

Pero, si nos paramos a pensar en las tendencias en uñas que arrasarán durante este año, veremos muchos tipos de colores, formas y fantasías, aunque, la que arrasará en todos los looks y son estas de las que os hablamos hoy y que las amantes de las uñas cortas podrán disfrutar, por encima de todo. Sin ninguna duda, el 2023 es el año donde las chicas que no soportan las uñas largas presuman de la manicura tendencia del año y que todas nuestras influencers favoritas, acabarán copiando.

Este año, se volverá a dar el protagonismo a las uñas cortas, aquellas expertas en moda que no les gusta el largo excesivo de uñas serán las grandes beneficiadas de esta manicura y se sentirán más divas que nunca. Se trata de la clásica manicura francesa pero es ideal para las amantes de las uñas cortas. Sí, si eres de esas personas que odia la estética Rosalía o que, simplemente, está acostumbrada a tener las uñas cortas, está es la tendencia que tienes que fichar para llevar la manicura más trendy del momento.

La manicura francesa siempre ha sido uno de los grandes básicos en las manos de las mujeres que más saben de belleza (y cada día más hombres). Pero, en este caso, se trata de crear una uña cuadrada, corta y con base esmaltada en rosa porcelana para hacer brillar la fina línea que caracteriza a este tipo de manicuras. Aunque en 2023, podremos disfrutar de colores radiantes y brillantes en las uñas y así salir de nuestra zona de confort para días más especiales. Además, ¿quién dijo que la manicura francesa solo era para un fondo rosa? La tendencia del french mini nails se puede utilizar con colores cálidos de fondo y un fina línea en blanco que dará el toque distintivo.

Ahora que empieza el año, es el momento de probar y hacerte fan de aquellas manicuras que pueden convertirse en las más top del 2023.