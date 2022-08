Te contamos la nueva tendencia de uñas que no vas a parar de ver y cómo conseguirla en casa

Aunque muchas pueden relacionar el verano con la época de tonos neón y colores vitaminados, tanto en cuestiones de moda como en cuestiones de belleza, podríamos decir que existe a la vez una contracorriente que apuesta por seguir con tonos neutros y discretos. Algo que se ha contagiado también en cuanto a tendencias de manicura. Y no nos referimos sencillamente a la clásica manicura francesa o sus versiones a color que hemos visto en los últimos tiempos, si no a una moda mucho más sencilla pero a la vez muy estudiada: el no makeup, o lo que es lo mismo, llevar las uñas al natural, o al menos aparentemente.

Y sí, decimos aparentemente porque no es real. Esta tendencia de estética limpia y acabado minimalista respeta la forma natural de la uña, perfeccionando el tono gracias a herramientas que consiguen sacar su tono más brillante, a la vez que consiguen dejarla suave y lisa. Luego, se usan esmaltes muy claros para resaltar el color y conseguir que luzca lo más uniforme posible. A diferencia de la manicura francesa, aquí se usará un solo tono para toda la uña, sin resaltar el borde.

Pero, ¿cómo hacerlas en mi casa? Pues es mucho más sencillo de lo que crees, y te lo vamos a contar. Lo primero de todo es preparar la uña, limándola, dándole la forma que queramos (mejor si es una forma natural) y retirando la cutícula. Después usa una lima especial para sacar brillo y úsala por toda la zona. Después, usa una buena prebase, si puede ser con propiedades perfeccionadoras, que unifique cualquier estría o textura desigual. Luego elige un esmalte natural con un poco de brillo, que mejor se adapte al tono de tu uña, aplica dos capas, dejando secar entre cada una, y finalmente cubre con un top coat para que dure más el color y darle un brillo saludable a la uña.

Es perfecta para aquellas mujeres que busquen elegancia y sencillez, además de discreción. Otro de sus beneficios es que se ve igual de bien con uñas cortas que largas, siempre y cuando se trata de largos naturales, y no conseguidos artificialmente. Además, esta manicura es una de esas de bajo mantenimiento, lo que significa que apenas requiere retoque aunque tus uñas vayan creciendo, por lo que también la convierte en la tendencia ideal para el verano, sobre todo si tu centro de confianza está cerrado o si te encuentras de vacaciones o sencillamente no quieres perder el tiempo haciéndote las uñas.