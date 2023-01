Los jerséis de rayas vuelven este invierno 2023 y podrás usarlos todo el año

Mientras que las rebajas de invierno 2023 ponen todo nuestro armario, patas arriba, nos topamos con la nueva colección de Zara y las tendencias que llevaremos durante todo el año, que son maravillosas. Desde que volvimos a valorar los jerséis, como se merecen, nuestras celebrities e influencers favoritas, no han dejado de combinarlo en cada uno de sus looks de otoño e invierno. Y, este año, estamos deseando ver a Sara Carbonero, Paula Echevarría o Carmen Lomana, con sus primeros jerséis de rayas aportando elegancia y buen gusto a un look que podrán compartir con nosotras, los 365 días del año (bueno, quizás en verano, por encima de los hombros).

Si hay prendas que se ponen de moda gracias a las primeras tendencias del año, nosotras fichamos los jerséis más recurrentes del año y que acabarán siendo nuestro imprescindible para garantizar el éxito en nuestros looks. Nuestros propósitos del año han quedado claros, perder la tripita después de los excesos de Navidad y convertirnos en una experta en moda, como Rocío Osorno. Y, solo lo podemos conseguir, haciendo fichajes como este jersey de Zara que nos ha enamorado.

Jersey punto fino FOTO: zara

Este año, queremos renovar nuestro armario y la colección más básica de Zara nos ha devuelto las ganas por ser la mejor vestida del invierno. Haciendo nuestra cesta de rebajas, nos hemos topado con este jersey de rayas de la nueva colección de Zara que es un básico que no puede faltar en tu vestidor. Se trata de un jersey de rayas con cuello redondo y manga larga acabada en abertura. Un diseño que podrás combinar con tus minifaldas más top y botas super altas, de esta manera, siempre irás a la moda y con un básico de fondo de armario que nunca pasa de moda.

Jersey punto básico, de Zara (22,95€)

Jersey punto fino FOTO: zara

Ya lo decían las expertas en moda más antiguas, la moda siempre vuelve y estos jerséis, que nos hacían nuestras abuelas para no pasar frío en invierno, se ponen de moda cada año y es de lo más estiloso que podrás tener entre tus looks. Además, en este caso, se trata de un jersey de punto fino y que podrás combinar con abrigos o cazadoras para completar tus looks y así ser la más comentada de tu grupo de amigas.

Jersey punto fino FOTO: zara

Sin ninguna duda, este invierno, serás la reina de las calles con estilismos que garantizan el éxito, todo el año.