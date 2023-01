A favor de llevar las UGG de plataforma más deseadas con leggings ‘flare’ de Oysho como ha hecho Vicky Martín Berrocal

Acabamos 2022 con el reinado de las botas UGG, y con este ola de frío que tenemos en buena parte de España en este mes de enero, las UGG han están triunfando más entre las chicas y mujeres más frioleras. Porque no hay calzado más perfecto que unas botas calentitas con plataforma que estilicen para soportar las bajas temperaturas de este invierno. Y Vicky Martín Berrocal como buena amante de la moda lo sabe y por eso se ha marcado este estilismo de lo más comfy por las calles de Madrid. No teníamos ninguna duda, pero Vicky tampoco. Las botas UGG son el calzado viral de la temporada y para empezar el año 2023, enero y el invierno, es todo lo que necesitan nuestros pies congelados. No las dejamos de ver por todas partes, y no os vamos a engañar pero nosotras nos hemos vuelto a enamorar de ellas. Sí, estamos hablando de las botas UGG ultra mini que Paula Echevarría luce en su versión sin plataforma y Vicky Martín Berrocal, en su versión de plataforma que es la que está agotada en todos lados y nos tiene enamoradas. Si alguien la encuentra que nos avise, porque nosotras estamos como locas buscándolas. Y eso que es su día juramos y perjuramos que nunca volveríamos a llevar botas UGG, pero amigas, al igual que Paula Echevarría y Vicky Martín Berrocal hemos vuelto a caer en estas botas calentitas y cómodas para empezar 2023 de lo más frío que tenemos en Madrid, no nos las vamos a quitar.

Pero no solo eso, Vicky Martín Berrocal la ha combinado con otra tendencia que ha vuelto a nuestra vida, los leggings. Pero en su caso son unos leggings flare de Oysho que aún estilizan mucho más que unos normales.

Y nos encanta como lo ha combinado Vicky con un abrigo de paño en color camel que hace elegante hasta este look más casual y deportivo. Eso sí, nosotras no llevaríamos un top para no morir de frío, si no un jersey de cuello alto o una sudadera negra con capucha.