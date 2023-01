Vicky Martín Berrocal se marca el lookazo de la semana con esta falda de tweed que le vamos a copiar en las rebajas de Zara

Vicky Martín Berrocal se acaba de marcar el lookazo de la semana. Y no lo decimos solo nosotras, también todas sus seguidoras que al momento de subir la fotografía le han preguntado de dónde eran las prendas, pero sobre todo le han preguntado por esa maravilla de falda de tweed que te hace el look. Una falda que Vicky Martín Berrocal nos ha chivado que es de Zara, pero de otra temporada, aunque la buena noticia es que nosotras hemos encontrado una más parecida, e incluso, más especial en las rebajas de Zara. Porque un total look negro nunca falla en ninguna temporada del año y este de la diseñadora andaluza es todo lo que le pedimos a este viernes. Un estilismo que Vicky Martín Berrocal ha combinado con unas bota altas como tanto le gustan a la Reina Letizia, Georgina Rodríguez o Paula Echevarría. Y ya nos ha quedado claro que son el calzado estrella del armario de las mujeres que más saben de moda.

Porque una falda de tweed es una de las prendas más elegantes del invierno, y más si es midi como la de Vicky Martín Berrocal. El atractivo intemporal de la chaqueta de tweed diseñada por Coco Chanel se renueva temporada tras temporada, hasta el punto de convertirse en un clásico del armario femenino. Porque los iconos son reconocibles a simple vista, este es también el caso de chaqueta de tweed de Coco Chanel de la que cada invierno se hacen infinitas versiones de estilo low cost y que ahora también nos recuerda esta falda negra que ha lucido Vicky Martín Berrocal en su impecable look.

Fue en la década de los años 20 cuando la emblemática diseñadora Coco Chanel usó un tejido escocés para crear lo que se postularía desde el momento de su presentación, una de las piezas más icónicas de la industria de la moda. Y actualmente no falta en el armario de las que más saben de moda.

Falda tubo estructura, de Zara (19,99 euros)

Falda estructura. FOTO: Zara

Y aunque la falda de Vicky Martín Berrocal es de hace unas temporadas de Zara, hemos encontrado una aún más bonita con botones dorados en las rebajas de Zara.