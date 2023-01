Vicky Martín Berrocal tiene claro que las zapatillas blancas también son elegantes con traje como toda una jefaza de la moda

Vicky Martín Berrocal es inspiración todos los días de la semana, y este 2023 lo ha empezado pisando fuerte y dejándonos looks de mujer empoderada de esos que tantos nos gustan. Y para terminar el fin de semana, ha compartido este Reels en su cuenta de Instagram con un un viaje de trabajo a Valencia para visitar una de sus tiendas de Victoria. Y es ahí donde nos ha dejado claro, que unas zapatillas blancas también pueden ser elegantes con traje. Porque las mujeres que más saben de moda, ya tengan 20 o 50 años, se empeñan en demostrarnos que las zapatillas no solo son para nuestros looks más casuals. Por ejemplo, Carmen Gimeno, y es que nuestra influencer más 50 años es experta en marcarse los looks más elegantes con este tipo de calzado. Todo en un fin de semana donde Paula Echevarría nos ha dejado claro que vuelven los pantalones pitillo a nuestra vida, y la Reina Letizia que necesitamos unas botas muy altas en nuestro armario.

Y si lo dice Vicky Martín Berrocal como toda una jefaza de la moda, solo podemos hacerle caso. Porque los trajes también están hechos para llevar con zapatillas blancas y más si es como una de nuestras influencers más 50 favorita que es experta en llevar zapatillas con todos sus looks. Porque sabemos que no hay nada que vista más en invierno que un traje, y además esta temporada es máxima tendencia, ya sea para llevar a la oficina o a un día con amigas. Pero no solo lo dice Vicky, Sara Carbonero también se convirtió en la jefaza de las calles de Madrid con traje gris que es perfecto para llevar también con zapatillas. Lo que está claro, es que los trajes siguen siendo elegantes también con zapatillas.

Y Vicky Martín Berrocal lo ha hecho con un traje negro con pantalón ancho que ha combinado debajo de la blazer con un jersey a todo para no pasar frío. Un look perfecto para ir a la oficina este invierno 2023, con estilo, elegancia y comodidad.