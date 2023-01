Todos los abrigos de paño de Tamara Falcó son elegantes y se llevan con pantalones anchos por las calles de Madrid

Decir adiós a enero con este frío solo puede querer decir una cosas, que solo podemos pensar en nuestros abrigos más calentitos que necesitamos para nuestros looks a diario. Y Tamara Falcó tiene claro que los abrigos más elegantes son los de paño, da igual el color o el corte, pero son todo lo que necesitamos para ser elegantes y no pasar frío. Las zapatillas blancas también son elegantes en invierno. Y eso nos lo acaba de dejar claro Tamara Falcó por las calles de Madrid con este frío con el que nosotras ya no podemos más. El dilema de moda y del primer mundo es como vestir para no morirnos de frío pero seguir siendo elegantes y fashions, y Tamara Falcó ha dado buen ejemplo de ella. Porque ella es el claro ejemplo de las chicas más elegantes de Madrid, las más clásicas y las más elegantes. Si ayer nos enamorábamos de su vestido de punto calentito, ahora lo hace con un estilismo de lo más casual por las calles de Madrid con abrigo de paño en color neutro, pantalones marrones anchos que parecen de pana como el traje de Sara Carbonero y zapatillas blancas. Porque no hay abrigo más elegante que uno de paño cruzado con cinturón, como bien sabe la Reina Letizia que lo llevaba hace unos días en tono camel para sobrellevar el frío de la capital de España.

Porque el abrigo clásico nunca falla en el armario de las que más saben de moda. Las expertas en moda como Tamara Falcó lo han elevado a la categoría de must have en esta ocasión no es otro que el abrigo más clásico, atemporal y elegante de todos. Un abrigo de paño con cinturón es todo lo que necesitamos y vamos a necesitar uno igual de las rebajas de invierno 2023.

Tamara Falcó con abrigo de paño por las calles de Madrid. FOTO: GJN GTRES

Además, nos encanta que Tamara Falcó no se quite son zapatillas para el día a día.