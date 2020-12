Amelia Bono nos descubre los pantalones vaqueros perfectos para estas fiestas navideñas: estilizan y favorecen a todo tipo de cuerpos

Amelia Bono es una amante de los pantalones vaqueros. No hay estilo (ni color) que falte en su armario. La it girl española adora este tipo de diseños y así lo ha demostrado a través de su perfil de Instagram donde los looks con ellos como protagonistas son un habitual. En color blanco y corte palazzo, estilo baggy desgastado, clásicos skinny en negro.... Sus apuestas son muy versátiles, y eso es precisamente lo que cautiva al público, aunque si tuviéramos que destacar una silueta entre todas ellas, a la que recurre con más frecuencia, sin duda hablaríamos de los pantalones vaqueros estilo campana.

Son tendencia, estilizan y además potencian la figura rápidamente. Amelia lo sabe y por eso no solo opta por ellos en ocasiones más especiales de la mano de americanas, camisas y originales botas sino también en el día a día con piezas más informales. Y su último look así lo demuestra.

Para hacer frente a un viernes de invierno, los termómetros de todo el país así lo dictaminan. Bono ha optado por unos pantalones repletos de originalidad y glamour ajustados hasta la rodilla y acampanados en la zona inferior con una ligera abertura frontal que consigue un resultado espectacular. Un diseño de la firma Anine Bing, la mala noticia es que no hemos dado con él en la web de la firma y quizás sea de temporadas anteriores.

Un perfecto cárdigan de punto en tono beige y azul de Pull & Bear y una sobrecamisa de efecto borreguito también de la firma de Inditex han sido sus apuestas para completar el look. El toque final lo aportaban las botas en color blanco, una tendencia al alza esta temporada, que se dejan ver por debajo del pantalón vaquero. ¡Un gran acierto!

Después de ver la elección de Amelia Bono solo queremos seguir sus pasos, ahora, con la Navidad en el punto de mira y la opción de pasarlas en casa como nueva alternativa, este look puede ser una gran inspiración: comodidad sin perder estilo.