Los 5 tónicos faciales que recomiendan los expertos para una piel hidratada y luminosa

La piel tirante, enrojecida o simplemente desequilibrada encuentra en los cosméticos actuales aliados de excepción. Para las más sensibles, por ejemplo, Clarins propone su Lotion Tonique Apaisante, que confía en el poder del extracto de camomila para devolver el confort. En una línea similar, el Tónico Calmante e Hidratante de Apivita no solo calma, sino que también protege frente a la polución. Ambas fórmulas son un claro exponente de una nueva generación de tónicos faciales, productos que se han sacudido de encima su antigua fama de ser un mero paso refrescante.

De hecho, el mercado actual se especializa en dar respuesta a problemas muy concretos. Un ejemplo claro es la Micro Essence de Estée Lauder, que utiliza un complejo probiótico para calmar las rojeces y, sobre todo, para minimizar la apariencia de los poros, una de las preocupaciones más extendidas. Lejos queda la idea del tónico genérico, ahora su función es actuar como un tratamiento preparatorio indispensable que equilibra la piel tras la limpieza y la deja lista para absorber los activos posteriores.

En esta misma línea de tratamientos intensivos, la Abeille Royale Lotion Fortifiante de Guerlain va un paso más allá. Su concentrado de jalea real refuerza la barrera cutánea, una defensa esencial para mantener la dermis saludable y protegida, una tendencia que confirman en el portal MujerHoy. Este tipo de productos demuestran que el tónico ha asumido un papel protagonista en la rutina de cuidado facial.

De la jalea real a la caléndula: un tónico para cada piel

Por otro lado, para las pieles de normales a grasas, que a menudo han sufrido los efectos de lociones astringentes, Kiehl's ofrece su Calendula Herbal Extract Toner. Su gran baza es una fórmula sin alcohol que permite tratar el exceso de sebo y las rojeces sin agredir ni resecar el cutis, rompiendo así con la tradición de los tónicos más agresivos del pasado.

En definitiva, la clave del éxito de cualquier tónico es su capacidad para reequilibrar el pH de la piel, alterado habitualmente por los limpiadores. A la hora de elegir, es fundamental buscar fórmulas que respeten esta máxima y evitar aquellas con perfumes o alcohol. Ingredientes como el ácido hialurónico para un extra de hidratación, la niacinamida o la vitamina C para aportar luminosidad son otros componentes a tener en cuenta para encontrar el producto perfecto para cada necesidad.