Fitness, belleza y bienestar: el entrenamiento 3 en 1 con infrarrojos que acaba de llegar a Madrid

Dormir mejor, lucir una piel más firme y combatir el estrés sin recurrir a tres tratamientos distintos. Esta es la promesa de una innovadora propuesta que fusiona el entrenamiento físico con los efectos del calor profundo y la luz roja infrarroja. Se trata de una disciplina integral que, en sesiones de apenas 50 minutos, busca ofrecer un bienestar que va mucho más allá del simple ejercicio, abordando la salud desde una perspectiva completa que une cuerpo y mente en un centro especializado de Madrid.

De hecho, la clave de su eficacia es una estudiada sinergia de estímulos. Por un lado, el calor ayuda al organismo a poner en marcha un proceso de desintoxicación natural, favoreciendo la eliminación de líquidos retenidos. Por otro, la tecnología de luz infrarroja se encarga de acelerar la regeneración celular a un nivel más profundo, un efecto que se traduce en beneficios tanto estéticos como fisiológicos.

En este sentido, uno de los resultados más evidentes de esta regeneración es su impacto sobre la dermis. El proceso estimula la producción de colágeno, lo que da como resultado una piel visiblemente más tersa y de aspecto radiante, tal y como han publicado en MujerHoy. Este es uno de los reclamos estéticos más apreciados por quienes ya han probado el método.

Más allá de la piel: el impacto en el descanso y la mente

Por otro lado, los beneficios de esta práctica no se detienen en la epidermis, sino que alcanzan esferas fundamentales del bienestar. La terapia con luz infrarroja influye de manera positiva en la regulación del ritmo circadiano, un factor biológico esencial para lograr un sueño de mayor calidad y verdaderamente reparador, combatiendo así los efectos del insomnio o el estrés diario.

Asimismo, para potenciar los efectos relajantes y redondear la experiencia, cada sesión finaliza con una meditación guiada que busca calmar tanto el cuerpo como la mente. Los responsables de impartir esta disciplina subrayan que la constancia es un factor clave, y aseguran que los efectos empiezan a ser notables tras unas tres semanas de práctica regular. Es entonces cuando se puede apreciar no solo una mejora en la piel, sino también una silueta más definida.