7 jerséis de Polín et Moi que resuelven tus looks de lunes a domingo

Llega la temporada de los jerséis y, al menos en el norte, ya hay días en los que son imprescindibles. Es la prenda que más repetimos y me gusta que tenga algún detalle especial capaz de transformar un look y darle protagonismo. En Polín et Moi lo consiguen con diseños distintos que podríamos llevar de lunes a domingo. Aquí tienes siete fichajes que merecen estar en tu radar.

Jersey Gardenia

Jersey Gardenia en color turquesa con mangas abullonadas (59,95€) Polín et Moi

Este diseño en turquesa conquista a primera vista, además de por el color, por sus mangas abullonadas. Con vaqueros rectos es perfecto para un día de oficina y, si quieres animarlo más, funciona genial con una falda satinada en crudo. Además, si tienes una gabardina o un trench beige, es el match perfecto.

Jersey Encaje Antara

Jersey Encaje Antara en camel con cuello de encaje blanco y botones en forma de rosa (59,95€) Polín et Moi

En tono camel y con un ribete de encaje blanco en el cuello, lo que más llama la atención son los botones en forma de rosa que recorren la parte frontal. Es el típico jersey que asoma ligeramente bajo una americana y cambia todo el look. Combina de maravilla con pantalones en blanco o beige, aunque también queda genial con vaqueros azul oscuro de campana o con una falda midi en verde oliva.

Jersey Punto Tunis

Jersey Punto Tunis en taupe con escote en pico y detalle de encaje en blanco y negro (55,95€) Polín et Moi

En color taupe, destaca por su escote en pico con encaje en blanco y negro y por las mangas amplias con ribete. Es un jersey que puedes usar entre semana para dar un giro distinto a cualquier pantalón básico, aunque donde realmente brilla es con una minifalda negra y botas altas a juego. Si prefieres suavizarlo, unos botines beige también son una opción perfecta.

Jersey Manga Dalia

Jersey Manga Dalia en crudo con mangas bordadas de flores (59,95€) Polín et Moi

En tono crudo y con mangas bordadas de flores, tiene ese aire especial que lo convierte en una compra redonda pensando ya en las próximas celebraciones. Aunque todavía falten semanas para Navidad, es el jersey perfecto para ese tipo de planes. Puedes combinarlo con tu pantalón preferido, o con una falda midi de efecto cuero en color burdeos o marrón chocolate.

Cardigan Floral Araceli

Cardigan Floral Araceli en azul marino con ribete floral (59,95€) Polín et Moi

En azul marino y con un ribete de flores bordadas de colores que recorre todo el frontal, los puños y hasta los botones, son detalles que lo hacen único. Queda ideal con una blusa bordada, vaqueros y bailarinas, o por encima de un vestido de punto. Dos formas distintas de llevarlo que mantienen ese aire romántico y cómodo.

Jersey Botón Irina

Jersey Botón Irina en crudo con cuello alto y botones bordados en el hombro (59,95€) Polín et Moi

El más especial de la colección porque es un diseño atemporal. En color crudo y con cuello alto, lo que lo distingue son los botones decorativos en el hombro con flores bordadas. Queda bien con pantalones o con faldas, con botas altas, mocasines o bailarinas, con cazadoras de ante, de cuero o con gabardinas. Es el típico jersey al que recurres una y otra vez porque realmente combina con todo.

Jersey Cuello Magda

Jersey Cuello Magda en burdeos con cuello bobo amplio y cordón ajustable (55,95€) Polín et Moi

Polín et Moi ha conseguido darle al jersey un aire romántico y especial sin perder la comodidad que buscamos en el día a día. En esta selección hay propuestas que encajan en la oficina, en una comida familiar, en un plan de tarde con amigas o en un look más casual. Siete diseños que hacen que vestirse en otoño sea mucho más inspirador.