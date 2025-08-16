7 bolsos verdes que combinan estilo y practicidad esta temporada

Aunque el negro y el marrón seguirán siendo apuestas seguras, esta temporada hay un color que pisa con más fuerza que nunca: el verde. Desde los tonos más vibrantes hasta matices suaves y elegantes, se cuela en bolsos de todo tipo para dar un golpe de frescura a cualquier look.

Hemos reunido 7 diseños que van de lo artesanal a lo urbano para adaptarse a distintos estilos y momentos del día.

Bolso lima fruncido con asa rígida de Sevilla Mode

Bolso lima fruncido con asa rígida (39,99€) Sevilla Mode

Es de esos accesorios que animan un look al instante. Su verde lima, fresco y luminoso, funciona igual de bien con un vestido blanco de verano que con un conjunto de punto fino en entretiempo. El fruncido le da un toque desenfadado y, gracias a su tamaño medio, cabe lo imprescindible. Perfecto para planes informales pero también para aportar un punto de color a un look más sobrio.

Bolso origami artesanal en verde lima de La Bienhecha

Bolso origami artesanal en verde lima (67,96€) La Bienhecha

Su silueta origami y su fabricación artesanal en España lo convierten en una pieza especial, con el valor añadido de los materiales sostenibles y un diseño inspirado en uno de los modelos más reconocibles de la firma. Llévalo cruzado para un día de recados o al hombro con un vestido y sandalias en una cena improvisada. El verde lima combina de maravilla con prendas claras, tonos tierra, naranjas o estampados discretos.

Social Bag estructurado en piel de Hammerhoj

Social Bag estructurado en piel (179,99€) Hammerhoj

Compacto y con carácter, es el bolso que elegirías para una tarde de compras. Su forma estructurada y asas largas permiten llevarlo cómodamente, además de tener ese toque pulido que lo hace encajar en reuniones informales o cenas. Visto en la Copenhagen Fashion Week con una falda estampada en tonos morados, demuestra que también funciona a la perfección con colores que, a priori, no parecen fáciles de combinar.

Bolso bombonera de piel trenzada de Parfois

Bolso bombonera de piel trenzada (59,99€) Parfois

La textura trenzada le da un aire relajado y veraniego pero el verde lima lo hace especial. Ideal para looks con lino o algodón, acompaña bien un paseo matinal o una comida al aire libre y se transforma con facilidad en un accesorio más arreglado si cambias las sandalias planas por unas alpargatas de cuña.

Bolso de hombro minimalista de Paco Martínez

Bolso de hombro minimalista (18,99€) Paco Martínez

Un verde fácil de llevar, que se integra en el día a día sin pensarlo demasiado. Funciona igual de bien con pantalones anchos y blusas fluidas para la oficina que con vaqueros, bermudas o faldas en clave de fin de semana.

Bolso Carlino grande de piel de Bimba y Lola

Bolso Carlino grande de piel (350€) Bimba y Lola

Su tamaño lo convierte en un aliado para jornadas largas: cabe la tablet, una agenda e incluso una botella de agua. Con un vestido camisero o un pantalón sastre, suma un toque de color que refresca el conjunto.

Bandolera Jet Set de piel de Michael Kors

Bandolera Jet Set de piel (175€) Michael Kors

Práctica y con un punto clásico, es de esas piezas que salvan un viaje o un día con mil planes. Llévala cruzada con un look urbano o al hombro con un conjunto más formal; siempre aporta un toque actual.

Esta temporada, el verde deja de ser un color secundario para ocupar el lugar protagonista en los accesorios. Da igual si buscas un diseño pequeño para llevar lo justo o uno amplio para acompañarte todo el día: la clave está en elegir un modelo que encaje con tu ritmo y que, de paso, aporte ese punto de frescura que transforma cualquier look.