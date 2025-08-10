Este capazo de menos de 10€ eleva cualquier look de verano: tres ideas para llevarlo con estilo

No hay duda: el capazo es uno de los bolsos imprescindibles del verano y, desde hace varias temporadas, se ha ganado un lugar fijo en los looks de diario. Su mayor baza es la versatilidad: funciona igual de bien con vestidos largos y vaporosos que con vaqueros y chaquetas, o incluso con conjuntos más pulidos si se combina con calzado cómodo, desde sandalias de tiras hasta alpargatas o mules. Esa mezcla de practicidad y encanto artesanal lo mantiene vigente año tras año, con versiones que suman asas de piel, cierres cuidados o acabados más estructurados para adaptarse a planes urbanos.

Entre las muchas versiones que puedes encontrar, el capazo pequeño de palma natural con asas de pita de Cestería Aparici (8,86 €) destaca por su ligereza y resistencia, además de un tamaño perfecto para llevar lo imprescindible.

Aquí lo combinamos en tres propuestas diferentes que confirman cómo un mismo bolso puede moverse con naturalidad entre estilos muy distintos.

Lino con rayas y dorado en los detalles

Conjunto de lino de Baymo, pendientes dorados de Parfois, sandalias planas marrones de Zara y capazo de palma natural de Cestería Aparici. Baymo / Parfois / Zara / Cestería Aparici

Nos encantan los conjuntos de lino por su frescura y versatilidad, y el Lemon de Baymo es la prueba. El chaleco y el pantalón comparten un estampado de rayas en tonos verdosos y amarillos que da vida al conjunto y favorece a cualquier silueta. El toque dorado de los pendientes de Parfois y el detalle metálico en las sandalias planas de Zara mantienen el equilibrio entre lo cuidado y lo relajado. El capazo se suma de manera natural, potenciando un estilo que funciona igual de bien en la ciudad que en una escapada de verano.

Rosa tendencia con un toque de luz

Vestido rosa midi de Laagam, pendientes dorados con perla de Mango, sandalias doradas de Mim y capazo de palma natural de Cestería Aparici. Laagam / Mango / Mim / Cestería Aparici

El rosa sigue marcando la pauta este verano y este vestido midi de Laagam lo confirma: aberturas delanteras, espalda fruncida y mangas amplias que lo hacen tan favorecedor como cómodo. Las sandalias planas doradas de Mim aportan un brillo sutil que funciona igual de bien de día que de noche, mientras que los pendientes circulares de Mango iluminan el rostro. El capazo artesanal se integra de forma natural, aportando un aire mediterráneo y relajado.

Neutros que funcionan todo el año

Top bandeau khaki de Zara, falda blanca midi de Massimo Dutti, collar dorado de Zara, pendientes dorados de Makedoonia, sandalias marrones de Mango y capazo de palma natural de Cestería Aparici. Zara / Massimo Dutti / Mango / Makedoonia / Cestería Aparici

Si buscas un look versátil y en tendencia, esta combinación lo demuestra. Ambas prendas pueden mezclarse por separado para dar vida a otros conjuntos pero juntas funcionan a la perfección: el top bandeau en khaki de Zara, con frunces y bajo asimétrico, se une a la falda blanca de Massimo Dutti, de corte midi y costuras marcadas, formando un dúo elegante y actual. Las sandalias de ante de Mango aportan la comodidad que pide un estilismo así, mientras que el collar cascada de placas metálicas de Zara añade un destello dorado que lo eleva. Unas argollitas discretas de Makedoonia mantienen el equilibrio, y el capazo, con su encanto artesanal, suma personalidad y ligereza al conjunto.

Un accesorio, muchas vidas

Si todavía no tienes un capazo, este verano es el momento de incorporarlo al armario. Más allá de su estética relajada, es un accesorio capaz de adaptarse a estilos muy distintos y de acompañarte en cualquier plan. Tres looks, tres estilos y una conclusión clara: invertir en accesorios versátiles siempre es un buen fichaje, y este capazo de menos de 10€ lo demuestra con creces.