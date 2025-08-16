Mar Flores conquista el verano con un vestido bohemio holgado de firma española perfecto para las mujeres +50

El verano es sinónimo de frescura, libertad y moda relajada, y pocas saben interpretarlo con tanta elegancia como Mar Flores. La modelo y empresaria española ha compartido con sus seguidores un look que encarna a la perfección el espíritu estival: un vestido largo de la firma Bo-Star, diseñado para convertirse en la prenda fetiche de la temporada.

Este look confirma una vez más que Mar Flores es un referente de estilo. Su capacidad para combinar comodidad, sofisticación y tendencias bohemias demuestra que la moda no es solo cuestión de pasarelas, sino también de elegir prendas que transmitan personalidad y autenticidad. El vestido bohemio de Bo-Star no es solo un outfit de verano, sino una declaración de estilo que refleja la libertad y la frescura de la temporada. Una elección perfecta para mujeres que buscan diferenciarse y disfrutar del verano con la máxima comodidad y un toque chic inigualable.

El vestido tropical que enamora

Se trata del Vestido Careyes Tropicana Rosa, una pieza de inspiración bohemia que, además de favorecer con su corte suelto, destaca por su estampado tropical y su irresistible aire relajado. Y lo mejor, su precio actual con descuento: de 169 euros a 120 euros, lo que lo convierte en un verdadero capricho asequible para cualquier armario de verano. El vestido luce un corte holgado y fluido, ideal para quienes buscan comodidad sin renunciar al estilo. Con mangas abullonadas en tono rosa y una falda de algodón en tonos arcilla degradados, decorada con un estampado de palmeras y flores tropicales, la prenda transmite frescura y naturalidad. El escote en pico con cierre de lazo en la espalda le aporta un guiño romántico y femenino.

Confeccionado en tejidos frescos y con cuerpo, el diseño está pensado para acompañar tanto en una jornada relajada de barco como en una cena junto al mar. Su silueta suelta estiliza la figura y permite moverse con libertad, mientras que el estampado tropical aporta un aire sofisticado y alegre.

Mar Flores ha sabido llevar este vestido con su inconfundible estilo. Apostó por combinarlo con gafas de sol oscuras y sandalias planas, demostrando que no hacen falta grandes artificios para crear un look veraniego lleno de personalidad. El cabello suelto y ligeramente despeinado refuerza ese aire bohemio y natural que tanto encaja con la esencia del vestido.

El resultado es un look fresco, juvenil y atemporal que transmite la esencia del verano mediterráneo: relajado, sofisticado y con un toque tropical irresistible.

Una inversión segura para lo que queda de verano

El Vestido Careyes Tropicana Rosa de Bo-Star se presenta como una prenda imprescindible para esta temporada. Versátil y fácil de combinar, puede llevarse con alpargatas o sandalias para un look de día, o elevarse con joyas doradas y un bolso de rafia para un plan nocturno. Además, su diseño atemporal permite reutilizarlo año tras año, adaptándose a diferentes contextos y estilos.

Vestido bohemio. Bo-Star

Con un precio rebajado a 120 euros, se convierte en una pieza muy competitiva dentro del armario estival, especialmente si se compara con otras propuestas de lujo que superan con facilidad los 500 euros.