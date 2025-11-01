El arte moderno se instala en tu salón: Samsung y el Centro Pompidou transforman la experiencia estética

En un momento en que el arte busca nuevas formas de habitar, Samsung y el Centro Pompidou han sellado una colaboración que trasciende el ámbito del museo. A partir de noviembre de 2025, 25 obras maestras de la colección del Pompidou estarán disponibles en Samsung Art Store, accesibles desde los televisores The Frame y The Frame Pro. Esta alianza no solo democratiza el acceso al arte, sino que lo convierte en parte de la experiencia doméstica más sofisticada.

La selección incluye piezas icónicas como El marco de Frida Kahlo, Gelb-Rot-Blau de Kandinsky, Nueva York de Mondrian y La Tristesse du Roi de Matisse. Obras que han definido el siglo XX y que ahora pueden convivir con tu sofá, tu rutina y tu estilo, todo un lujo para los que disfrutamos del arte. En palabras de Gaële de Medeiros, directora de Desarrollo Internacional del Pompidou, esta colaboración permite que el arte “siga siendo visto, compartido y vivido”, incluso mientras el museo se renueva.

Tecnología que embellece sin invadir

La propuesta de Samsung no se limita a reproducir imágenes: convierte la pantalla en un lienzo digital sin reflejos, gracias a la tecnología Neo QLED de The Frame Pro. Este modelo, galardonado por su diseño, ofrece negros más profundos, colores más brillantes y una instalación sin cables visibles, gracias al sistema One Connect inalámbrico. El resultado es una integración estética que respeta la decoración y potencia la atmósfera visual del hogar.

Además, los marcos intercambiables permiten adaptar el televisor al estilo de cada espacio, desde ambientes minimalistas hasta interiores maximalistas. En este sentido, The Frame Pro no es solo un dispositivo: es una pieza de diseño funcional que responde a las exigencias de quienes valoran tanto la belleza como la tecnología.

Gelb-Rot-Blau de Kandinsky Centro Pompidou

Arte, lifestyle y nuevas formas de contemplación

Para quienes viven el arte como parte de su identidad estética, esta colaboración representa una evolución natural. El arte ya no se limita a las paredes de los museos ni a las galerías: se convierte en parte de la narrativa visual del día a día. Desde una rutina de skincare frente a Kandinsky, hasta una cena íntima bajo la mirada de Matisse, el arte se instala en los momentos cotidianos con una presencia sutil pero poderosa.

Samsung Art Store ya colabora con instituciones como el Museo del Prado, el MoMA, la Tate y el Musée d'Orsay, pero la incorporación del Pompidou refuerza su compromiso con el arte moderno y contemporáneo. Esta expansión permite que más personas descubran obras que antes solo podían verse en París, y que ahora forman parte de una experiencia cultural personalizada.

¿Qué significa tener un museo en casa?

Más allá del impacto visual, esta propuesta redefine el concepto de lujo. Tener acceso a obras de Chagall, Miró o Yves Klein desde el salón no es solo una cuestión de estética: es una forma de vivir el arte como parte del bienestar. En un contexto donde el diseño interior se vincula cada vez más con la salud mental y la inspiración, contar con una pantalla que se transforma en galería es una declaración de principios.

Como señala Daria Greene, directora de Contenido y Curación de Samsung, “el arte no pierde su poder cuando se cierran las puertas de los museos, sino que encuentra otras nuevas formas de exponerlo”. Esta frase resume el espíritu de una colaboración que no solo acerca el arte, sino que lo reinterpreta como experiencia emocional.

El marco de Frida Kahlo Centro Pompidou

Una invitación a rediseñar tu espacio

La colección estará disponible en los modelos 2025 de Samsung, incluyendo las series Neo QLED 8K, Neo QLED 4K y QLED. Esto amplía las posibilidades para quienes buscan integrar arte en su hogar sin comprometer la calidad de imagen ni el diseño. La propuesta es clara: transformar el salón en un espacio de contemplación, belleza y cultura.

En definitiva, esta alianza entre Samsung y el Centro Pompidou no es solo una estrategia tecnológica: es una invitación a vivir el arte como parte del lifestyle contemporáneo. Una forma de convertir cada rincón del hogar en una experiencia estética consciente, donde la belleza no se exhibe, sino que se comparte.