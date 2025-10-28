Bebidas 0% y nutrición: cinco claves que deberías conocer

La iniciativa 0% no es un movimiento aislado, sino el reflejo de una tendencia de mercado consolidada. La industria alimentaria está siendo testigo de cómo los compradores, cada vez más informados, examinan las etiquetas con lupa y exigen mayor transparencia en los productos que consumen. Esta nueva conciencia ha obligado a las empresas a replantear sus formulaciones tradicionales para satisfacer a un público que prioriza un estilo de vida más saludable.

Sin embargo, es crucial entender qué se esconde realmente detrás de la etiqueta 0%. La normativa estipula que un producto publicitado como «0% azúcares añadidos» no contiene azúcares incorporados durante su procesado, pero sí conserva los azúcares presentes naturalmente en sus ingredientes, como la fructosa de la fruta. Reducir la ingesta de azúcares libres, los añadidos artificialmente, tiene un impacto directo en la salud.

Por qué limitar los azúcares añadidos es clave para la salud

En este sentido, las recomendaciones de los organismos sanitarios son claras al respecto: la clave está en limitar el consumo de azúcares libres. Al hacerlo, se logra mantener un peso más saludable y se consigue evitar las llamadas «calorías vacías», aquellas que aportan un pico de energía pero que carecen de los nutrientes esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Este enfoque en la dieta se complementa perfectamente con el ejercicio, y para quienes buscan bajar de peso, existen incluso rutinas de gimnasio diseñadas para adelgazar y maximizar resultados.

Asimismo, la reducción de estos azúcares no solo influye en la báscula. Un menor consumo también favorece una mejora de la salud metabólica general y contribuye a mantener un sistema digestivo mucho más equilibrado, lo que redunda en un bienestar integral a largo plazo. La decisión de compra en el supermercado, por tanto, va más allá de una simple elección de sabor.