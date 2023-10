Mercadona se lanza al otoño con sus calendarios de adviento para tu belleza y cuidado personal

Este tiempo de verano en octubre y entrado ya en otoño hace unos días nos está volviendo locos, ya no solo a nosotros, si no que los centros comerciales, las tiendas de ropa y tiendas de alimentación han decidido que no pueden más y que, aunque en el termómetro marque 30 grados en media España es hora de hacer acopio de productos de otoño / invierno.

Mercadona ha sido uno de los primeros en dejar “estupefactos” a los clientes, ya que en sus supermercados ya está vendiendo turrón, sí, como leen, turrón, ese dulce que se come en Navidad... y claro las redes sociales se dividen en si es mejor o peor ponerte a comer turrón en octubre.

Pero este no es el caso al que venimos, ya que es Mercadona el que ha lanzado sus calendarios de adviento, pero como esta vez no son los clásicos calendarios de chocolatinas o dulces, si no uno que hará mucha más ilusión abrir cada día.

Belleza y cuidado personal día a día

Mercadona propone para este otoño - invierno unos calendarios de adviento que no tienen nada que ver con los que todos conocemos, si no que te implican en llevar una rutina diaria en el aseo personal. Si quieres explorar nuevos productos de maquillaje y perfumería seguro que estas elegantes opciones no pasarán desapercibidas para ti.

El supermercado valenciano anticipa la temporada navideña con el magnífico Lote Iconic Fragances (próximamente en tiendas). Este lote es una colección de minifragancias icónicas para tus sentidos. Celebra el otoño con esta selección exclusiva de 12 fragancias en tamaño miniatura, perfectas para tu día a día, o para poder llevar de viaje.

Ikiru Femme. Eau de Toilette 12 ml. Nota olfativa cítrica.

ComoTú Amor. Eau de Toilette 12 ml. Nota olfativa oriental.

Complicity. Eau de Toilette 12 ml. Nota olfativa floral.

Éclat Shine. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa oriental, frambuesa, fruta roja.

Elección. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa floral intensa.

Ella. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa entidad floriental.

Borealia Shine For Her. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa frutal.

My Soul Enchanted. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa oriental.

My Soul Supreme. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa entidad floriental.

Rose Nude. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa floral apolvada.

Soplo. Eau de Toilette 12 ml. Nota olfativa floral.

Verissime Bright. Eau de Parfum 12 ml. Nota olfativa floral.

Calendario fragancias Mercadona

Si lo tuyo no son las fragancias no te preocupes, porque Mercadona tiene otro calendario de adviento que te hará sumergir en un mundo mágico. El lote 12 Make Up Essentials es un kit de 12 esenciales, un set diseñado como un libro de fantasía. Al abrir sus páginas, descubrirás 12 productos de belleza que te transportarán a un reino muy lejano.

Una colección con todos los productos de maquillaje necesarios para conseguir el deseado efecto “buena cara” en pleno otoño. Cada tesoro esencial incluido en este libro te recuerda la belleza y la elegancia atemporal.

Calendario adviento maquillaje esenciales Mercadona

Entre los productos que contiene este lote se encuentran: un bronceador en tono dorado que aporta resplandor dorado y cálido a la vez. Un pigmento para destellos en párpados, perfecto para dar un toque de color especial a esta parte del rostro y resaltar tus ojos con destellos. Una prebase produrabilidad para párpados, diseñada para preparar tus párpados y garantizar que tus sombras de ojos se mantengan impecables durante todo el día. Un lápiz de ojos de textura suave y duradera, ideal para acentuar tu mirada. Una paleta de sombras nude de ojos, con colores neutros, sutiles y naturales. Un iluminador en formato barra que es ideal para resaltar tus pómulos. Úsalo también en el arco de las cejas para elevar los párpados y en el lagrimal para abrir la mirada. Bálsamo labial hidratante, brillo de labios y un labial líquido de larga duración para que tu boca luzca sana y espectacular.

También incluye otros elementos como una esponja de microfibra para makeup, un pincel difuminador para ojos y un espejo para el rostro de mano que te acompaña allí donde vayas.

Cualquiera de estos cofres es el regalo perfecto, ya sea para ti o para quien desees. Ya estamos en otoño.