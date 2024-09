La relación más tóxica que vuelve cada otoño es con el flequillo, y Violeta Mangriñán lo sabe

Coco Chanel decía que cuando “una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”, y ahora es Violeta Mangriñán la que recupera el flequillo para empezar un septiembre que ya nos ha anunciado que va a estar lleno de proyectos de lo más emocionantes. Una relación tóxica, como ella misma nos explica con mucho humor en su vídeo en Instagram, porque somos muchas las mujeres que cada vez que nos cortamos el flequillo, nos arrepentimos a los días. Pero si hay una melena envidiada en España, como buena 'pelo Pantene', esa es la de la influencer valenciana que ya se ha apuntado a una de las tendencias capilares que regresan con más fuerza este otoño 2024.

Uno de los cortes de pelo más populares, ya que nunca pasan de moda, pueden resultar muy favorecedores a la hora de sacar el máximo potencial a las facciones de un rostro y, además, no resulta nada difícil esconderlos si se da el caso de cansarse de ellos. Hay flequillos que rejuvenecen, otros que dan un aire más delicado al rostro y los que están pensados para llamar la atención por su fuerte personalidad. Se trata de una de las opciones más sencillas, para quienes busquen un cambio de look. Y Violeta Mangriñán empieza septiembre con este cambio de look que a su hija Gala le ha encantado con un flequillo recto largo por debajo de las cejas que hace que el rostro se enmarque y resaltan mucho más sus bonitos ojos.

Este otoño se lleva el flequillo largo

Porque si estás pensando en atreverte con el flequillo este otoño 2024, ten claro que se llevan largos. Pero no solo Violeta Mangriñán, si no también en el retorno de 'Emily in Paris' con su cuarta temporada. Esta vez, la diferencia está en que lo veremos con unos centímetros de mas, traspasando la barrera de las cejas y quedando a la altura de los ojos, enmarcando, si cabe, todavía más la mirada. Así lo dictan las firmas de moda y ahora también Violeta. Aunque si no te atreves a que sea recto, también puedes optar por una versión abierta y un corte de melena mariposa, más estilo años 90.