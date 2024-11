Desmentimos 5 mitos sobre el cabello rizado con una experta en el ‘método curly’

Si como yo tienes el cabello rizado, seguro que te han hecho comentarios o has escuchado consejos que, con el tiempo, han calado como verdades absolutas. Desde sugerencias sobre cuántas veces deberías lavarlo hasta la supuesta prohibición de usar aceites, el cabello rizado está rodeado de mitos que muchas veces nos llevan a cuidarlo de manera incorrecta. Este tipo de cabello, con su textura única y su carácter indomable, requiere una atención especial que no todos conocen. Y es que el mundo de los rizos no solo tiene su encanto, sino también sus retos.

Pero no te preocupes, porque estamos aquí para derribar esas creencias erróneas que han circulado durante años. Para ello, hemos recurrido a Diana Montesinos, fundadora de Rulls y experta en el método curly, una de las técnicas más populares para cuidar y potenciar la belleza del cabello rizado. Con su conocimiento y experiencia, nos ayuda a desmitificar algunas de las ideas más comunes y a encontrar soluciones prácticas para lucir unos rizos sanos, definidos y libres de encrespamiento. ¿Lista para transformar la forma en que cuidas tu melena? Sigue leyendo y descubre cómo hacerlo de la mano de una auténtica experta.

Desmentimos 5 mitos sobre el cabello rizado de la mano de una experta

Desde el uso de calor hasta el lavado diario, a continuación te vamos a ayudar a desmentir cinco de los mitos más repetidos sobre el cabello rizado, además de eso te contamos cómo puedes sacar lo mejor de tus rizos con los productos adecuados.

El cabello rizado es más fuerte que el pelo liso

¿Quién no ha oído que el pelo rizado es más resistente? La realidad es muy distinta. Según Diana, la forma del rizo dificulta que los aceites naturales del cuero cabelludo lleguen a toda la hebra, lo que lo hace más seco, frágil y propenso a romperse. La solución es sencilla: hidratación, hidratación y más hidratación. Una opción infalible son las cremas de peinado o acondicionadores sin aclarado para nutrir profundamente, añadir brillo, volumen y controlar el encrespamiento, todo sin apelmazar los rizos.

Moisturizer curl cream, de Rulls (21,90 euros)

Moisturizer curl cream Rulls

Lavarse el cabello rizado a diario es esencial

Aunque muchas personas aún lo creen, lavar el cabello rizado a diario es un error que puede resecarlo en exceso. Diana aconseja espaciar los lavados y elegir productos suaves que limpien sin eliminar los aceites esenciales. ¿Su recomendación? Un champú sólido que combine hidratación profunda con proteínas reparadoras. Además, es una opción sostenible que equivale a tres botellas de champú convencional.

Shampoo bar, de Rulls (15,90 euros)

Shampoo bar Rulls

No puedes cepillarte el cabello rizado

El cabello rizado puede y debe ser desenredado, pero el truco está en hacerlo cuando está mojado. Cepillarlo en seco puede alterar su forma natural, causar encrespamiento y hasta dañarlo. Diana sugiere empezar desenredando desde las puntas y ascender hacia la raíz, utilizando un acondicionador que facilita el proceso y deja el cabello suave y brillante.

Rinse off conditioner, de Rulls (21,90 euros)

Rinse off conditioner Rulls

El cabello rizado siempre debe ser tratado con calor para definir los rizos

El calor, aunque tentador para estilizar, no es el mejor aliado del cabello rizado. Para proteger tu melena y darle una definición ligera no te olvides de añadir en tu rutina capilar un protector térmico. Este tipo de productos nutre y repara mientras protege del calor, el de Rulls es una maravilla gracias a ingredientes como el lino, la jojoba y la provitamina b5. Solo necesitas aplicarlo sobre el cabello húmedo antes de secarlo al aire o con un difusor.

Heat protector leave-in conditioner, de Rulls (25,90 euros)

Heat protector leave-in conditioner Rulls

Los aceites naturales hacen que el cabello rizado se vea grasoso

Contrario a lo que muchos piensan, los aceites naturales son aliados poderosos del cabello rizado. Desde masajear el cuero cabelludo para calmar irritaciones hasta sellar la hidratación en las puntas, su uso correcto puede transformar tu melena. Los aceites capilares son de lo más versátiles hasta el punto de que puede aplicarse antes del lavado o como toque final para un acabado brillante y saludable.

Hair oil, de Rulls (18,90 euros)

Hair oil Rulls

¿Lo ves? Con los cuidados adecuados y los productos específicos, cuidar el cabello rizado no tiene por qué ser complicado. Deshazte de los mitos y abraza una rutina que realmente potencie la belleza natural de tus rizos.