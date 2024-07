El bálsamo labial con color que ya utilizan las francesas está siendo el favorito del verano

El concepto de estilismo clásico o básico se lo han autodeterminado las mujeres francesas. Porque cuando hablamos de un look neutro o formal, siempre se nos vienen a la cabeza las editoras de moda francesas. Sin embargo, no solamente tienen los consejos de estilismos más eficientes, sino que también conservan los trucos de belleza que todas queremos descubrir para copiárselo. Si nos fijamos en su rutina beauty, siempre lucen una estética natural, utilizando productos de maquillaje ligeros, así como con poca pigmentación. Es por ello que debemos hablar de dos ítems de belleza que son sus favoritos, pero centrándonos sobre todo en uno de ellos. Por un lado, los coloretes son uno de sus imprescindibles de neceser, que ya sea en formato líquido o en polvo, siempre utilizan poca cantidad para conseguir un resultado de lo más natural. Por otro lado, tenemos que emplear unas cuantas líneas para hablar del último producto beauty del que todos estamos hablando: los bálsamos labiales con color. Es cierto que las francesas siempre han optado por los labiales rojos en sus looks de maquillaje, pero ahora se han pasado a los bálsamos hidratantescon un poco de color y nosotros hemos encontrado el que más está triunfando este julio (y que lo seguirá haciendo en agosto).

Por lo menos en época de verano, debemos darle la razón a las francesas. Porque es cierto que apostamos por fórmulas ligeras y nada pesadas, así como ponernos pocos productos de maquillaje. Sin ir más lejos, muchas de nosotras solamente nos aplicamos coloretes (y si es en fórmula líquida mejor), bálsamos labiales y máscaras de pestañas. Lo imprescindible para lucir un rostro despierto. Pero, si debemos hablar de la última adquisición de las mujeres francesas es el bálsamo labial con color de Olehenriksen que puedes encontrar por 19€. Bajo el nombre Post Preserve Lip Treatment se presenta el imprescindible del verano, compuesto por ingredientes veganos que rellenan los labios hidratándolos y suavizando la apariencia de las líneas finas. Este tratamiento previene la pérdida de volumen y rellena con pépticos específicos para labios, mantecas nutritivas y aceites. Está disponible en varios tonos: desde el más básico sin color hasta los rojizos (el favorito de las francesas) o los nudes en rosa o marrón.

Bálsamo labial con color, de Olehenriksen (19 euros)

Las mujeres francesas no han dudado en hacerse con este bálsamo labial hidratante con color para sobrevivir a los looks de maquillaje del verano. Es fácil y rápido de aplicar, así como necesario para hidratar y dar un tono más a nuestros labios.