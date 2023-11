Siempre he tenido los labios deshidratados hasta que probé estos 5 bálsamos

Si eres de Madrid, seguramente tus labios han sido los más perjudicados de este cambio drástico de temperatura. Y es que la piel de los labios es una de las más delicadas y, por ello, debemos poner cierta atención en qué productos utilizamos o a qué tratamientos nos sometemos. En cada época del año es súper importante utilizar bálsamos labiales con mucha hidratación, pero durante las temporadas de otoño e invierno es cuándo notamos los labios más secos y agrietados. Pues ante sus súplicas de ayuda, tú y yo nos tenemos que encargar de buscar la solución más eficiente y rápida. Normalmente, nos preocupamos por los tipos de sérums, cremas solares o hidratantes que utilizamos, pero lo cierto es que invertir en unos buenos bálsamos labiales es igual de imprescindible en tu rutina de skin care (diurna y nocturna).

No solamente es importante evitar la deshidratación de los labios por estética, sino también porque este problema puede derivar a que tengamos la incitación de mordérnoslos y, por ende, causarnos infecciones. Por este motivo, es imprescindible que te hagas con los bálsamos labiales que contengan los nutrientes, vitaminas y aceites esenciales necesarios para repararlos. Además, los más 'bonitos, buenos y baratos' tienen los tamaños ideales para guardarlos en tu bolso o bolsillo para que, en cuanto sientas descamación, tengas a mano un chute de hidratación. Otro consejo muy recomendable para tener una piel de bebé es el de aplicarte un bálsamo labial de noche, como el de Laneige, justo antes de ir a dormir. De esta manera, la crema trabaja durante la noche para que por la mañana te levantes con los labios más bonitos que has tenido nunca. Si uno de tus otros objetivos es el de rejuvenecerlos y proporcionarles volumen, Two Polas y Paula's Choice (unas marcas que están creciendo considerablemente) tienen la clara solución con los bálsamos que más definen el contorno de los labios. Tampoco nos olvidemos que es fundamental que contengan ácido hialurónico, ceramidas y aminoácidos. Pues son unos ingredientes muy agradables y cruciales para tenerlos suaves y están agregados en los cacaos labiales de Caudalie o Clarins.

Bálsamo Lip Sleeping Mask. Laneige

2. Lip Hero Balm, de Two Poles (19 euros)

Bálsamo Lip Hero Balm. Two Poles

3. Lip Booster, de Paula's Choice (25 euros)

Bálsamo Lip Booster. Paula's Choice

4. Vinotherapist, de Caudalie (11 euros)

Bálsamo Vinotherapist. Caudalie.

5. Hydra-Essentiel, de Clarins (23 euros)

Bálsamo Hydra-Essentiel. Clarins

Como te hemos hecho saber, las expertas en belleza no son las únicas que necesitan (al menos) uno de estos bálsamos labiales. Ofrece a tus labios un golpe de hidratación para tenerlos como nuevos con un poco de golw y jugosidad.