Cortes de pelo para el invierno que te rejuvenecen si tienes más de 50

Un buen corte de pelo puede suavizar rasgos, subir pómulos, dar volumen donde falta y restar años sin necesidad de tratamientos invasivos. Y el invierno, con su aire de reset y reinicio, es el momento perfecto para sentarse en la silla del salón y pedir un cambio de look. La clave está en elegir bien el largo, las capas y el movimiento para que el pelo juegue a tu favor y no te sume cansancio al rostro.

A partir de los 50, muchas mujeres creen que solo hay dos caminos: o dejar crecer la melena sin control o cortar por lo sano sin tener en cuenta las facciones. Nada más lejos de la realidad. Desde salones como David Künzle y de la mano de expertos como Juan Leal, estilista y director de educación de Pierino Cosmetics, lo tienen claro: un corte bien pensado puede tener un efecto antiaging inmediato. Hablamos de pixies, long bobs, shaggy, bixie o carré, 5 cortes de pelo que se posicionan como las elecciones estrella para rejuvenecer este invierno.

Los cortes que más rejuvenecen a partir de los 50, según los expertos

Antes de entrar en nombres propios, los estilistas coinciden en algo: no hay corte rejuvenecedor por excelencia. Si no ese que respeta tus facciones, tu densidad de cabello y tu estilo de vida. Desde los salones David Künzle lo explican así: "a la mayoría de mujeres de 50 años aconsejamos que el largo quede por encima de la clavícula y distribuir el volumen a través de las capas de manera armoniosa para generar movimiento, con un contorno ligeramente desfilado, siempre y cuando la densidad y cantidad del cabello lo permita". Dicho de otro modo: movimiento, ligereza y un largo que despeje el rostro sin dejarlo desnudo.

Long bob desfilado

Maribel Verdú con long bob desfilado. Gtres

Es la media melena que no falla: a la altura de la clavícula, ligeramente desfilado en contorno y con capas suaves que aportan dinamismo. Favorece muchísimo a partir de los 50 porque estiliza el cuello, afina el óvalo facial y aporta ese aire moderno sin ser radical. Perfecto para quienes quieren cambiar, pero sin apostar por un estilo muy corto.

Pixie y wet pixie

Jamie Lee Curtis con corte de pelo pixie. Gtres

El clásico pixie sigue siendo uno de los cortes estrella para rejuvenecer. Levanta los rasgos, acentúa la mirada y aligera visualmente el conjunto. La versión wet pixie, con textura más pulida y efecto ligeramente húmedo, suma un punto sofisticado y actual que funciona muy bien en invierno con cuellos altos y estilismos festivos.

Shaggy

Mariló Montero con corte de pelo shaggy. Gtres

Juan Leal lo señala como uno de los estilos más punteros para mujeres de más de 50, sobre todo en cabellos finos y caras estrechas. El shaggy se trabaja a base de capas desfiladas y textura, creando volumen controlado y ese toque desenfadado que resta seriedad. Es ideal si buscas un corte fácil de peinar, con mucho movimiento y cero rigidez.

Bixie con flequillo

Sonsoles Ónega con corte de pelo bixie con flequillo. Gtres

El bixie combina lo mejor del bob y del pixie: nuca más despejada, parte frontal algo más larga y un flequillo que puede ser abierto o ladeado. Es un corte con poco mantenimiento, que rejuvenece al instante y se adapta a casi todo tipo de cabello. El flequillo, bien trabajado, ayuda a suavizar la frente y aporta frescura al rostro.

Carré y carré bouclé

Pamela Anderson con corte de pelo carré. Gtres

En los salones David Künzle apuestan fuerte por el carré, una versión sofisticada del bob que puede dejarse más largo para afinar caras ovaladas o más corto en mujeres con rasgos duros y rostro alargado. Para rostros más angulosos o piel que ha perdido elasticidad con los años, el carré bouclé (con ondas o rizos suaves) ayuda a suavizar los rasgos y aporta un aire ultrafemenino. Es un corte muy versátil y fácil de manejar, pero, como apuntan desde el salón, "se debe tener claro el estilo y el largo ideal antes de empezar".

Cómo elegir el corte según tu rostro (y que de verdad te quite años)

Una vez fichados los cortes tendencia, llega la parte clave: adaptarlos a tu cara y a tu textura de pelo. La forma del rostro y el tipo de cabello son decisivos para que el corte, en lugar de endurecer, rejuvenezca.

Rostro redondo: Mejor apostar por un flequillo lateral y capas largas que estilicen el contorno. Evita volúmenes excesivos a los lados y busca movimiento en medios y puntas para alargar visualmente la cara.

Mejor apostar por un flequillo lateral y capas largas que estilicen el contorno. Evita volúmenes excesivos a los lados y busca movimiento en medios y puntas para alargar visualmente la cara. Rostro ovalado: Es el más agradecido. Le va bien desde un long bob desfilado hasta un bixie o un carré con textura. En este caso, la clave está en el estilo que quieras proyectar: más clásico, más rompedor o más francés.

Es el más agradecido. Le va bien desde un long bob desfilado hasta un bixie o un carré con textura. En este caso, la clave está en el estilo que quieras proyectar: más clásico, más rompedor o más francés. Rostro alargado: Aquí funcionan especialmente bien el carré a la altura del mentón o ligeramente por debajo y los cortes con cierta textura (shaggy, bixie, ondas suaves). El objetivo es equilibrar proporciones, aportar algo de volumen lateral y suavizar las líneas más duras.

El grosor del cabello también tiene mucho que decir antes de decidirse por un cambio de look: si el pelo es grueso, las capas ayudan a rebajar volumen y a hacerlo más manejable; si es fino, conviene buscar cortes con más cuerpo y evitar desfilados excesivos que resten densidad. Un buen ejemplo es el bob con capas bien medidas: "más corto en la nuca y más largo hacia la frente", detallan los expertos, porque añade movimiento, textura y, si se suma un flequillo favorecedor, "el rejuvenecimiento es instantáneo".