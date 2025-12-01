Cortes de pelo
Cortes de pelo para el invierno que te rejuvenecen si tienes más de 50
Las medias melenas, pixies y bobs son el mejor aliado a partir de esta edad para iluminar el rostro y rejuvenecer al instante
Un buen corte de pelo puede suavizar rasgos, subir pómulos, dar volumen donde falta y restar años sin necesidad de tratamientos invasivos. Y el invierno, con su aire de reset y reinicio, es el momento perfecto para sentarse en la silla del salón y pedir un cambio de look. La clave está en elegir bien el largo, las capas y el movimiento para que el pelo juegue a tu favor y no te sume cansancio al rostro.
A partir de los 50, muchas mujeres creen que solo hay dos caminos: o dejar crecer la melena sin control o cortar por lo sano sin tener en cuenta las facciones. Nada más lejos de la realidad. Desde salones como David Künzle y de la mano de expertos como Juan Leal, estilista y director de educación de Pierino Cosmetics, lo tienen claro: un corte bien pensado puede tener un efecto antiaging inmediato. Hablamos de pixies, long bobs, shaggy, bixie o carré, 5 cortes de pelo que se posicionan como las elecciones estrella para rejuvenecer este invierno.
Los cortes que más rejuvenecen a partir de los 50, según los expertos
Antes de entrar en nombres propios, los estilistas coinciden en algo: no hay corte rejuvenecedor por excelencia. Si no ese que respeta tus facciones, tu densidad de cabello y tu estilo de vida. Desde los salones David Künzle lo explican así: "a la mayoría de mujeres de 50 años aconsejamos que el largo quede por encima de la clavícula y distribuir el volumen a través de las capas de manera armoniosa para generar movimiento, con un contorno ligeramente desfilado, siempre y cuando la densidad y cantidad del cabello lo permita". Dicho de otro modo: movimiento, ligereza y un largo que despeje el rostro sin dejarlo desnudo.
Long bob desfilado
Es la media melena que no falla: a la altura de la clavícula, ligeramente desfilado en contorno y con capas suaves que aportan dinamismo. Favorece muchísimo a partir de los 50 porque estiliza el cuello, afina el óvalo facial y aporta ese aire moderno sin ser radical. Perfecto para quienes quieren cambiar, pero sin apostar por un estilo muy corto.
Pixie y wet pixie
El clásico pixie sigue siendo uno de los cortes estrella para rejuvenecer. Levanta los rasgos, acentúa la mirada y aligera visualmente el conjunto. La versión wet pixie, con textura más pulida y efecto ligeramente húmedo, suma un punto sofisticado y actual que funciona muy bien en invierno con cuellos altos y estilismos festivos.
Shaggy
Juan Leal lo señala como uno de los estilos más punteros para mujeres de más de 50, sobre todo en cabellos finos y caras estrechas. El shaggy se trabaja a base de capas desfiladas y textura, creando volumen controlado y ese toque desenfadado que resta seriedad. Es ideal si buscas un corte fácil de peinar, con mucho movimiento y cero rigidez.
Bixie con flequillo
El bixie combina lo mejor del bob y del pixie: nuca más despejada, parte frontal algo más larga y un flequillo que puede ser abierto o ladeado. Es un corte con poco mantenimiento, que rejuvenece al instante y se adapta a casi todo tipo de cabello. El flequillo, bien trabajado, ayuda a suavizar la frente y aporta frescura al rostro.
Carré y carré bouclé
En los salones David Künzle apuestan fuerte por el carré, una versión sofisticada del bob que puede dejarse más largo para afinar caras ovaladas o más corto en mujeres con rasgos duros y rostro alargado. Para rostros más angulosos o piel que ha perdido elasticidad con los años, el carré bouclé (con ondas o rizos suaves) ayuda a suavizar los rasgos y aporta un aire ultrafemenino. Es un corte muy versátil y fácil de manejar, pero, como apuntan desde el salón, "se debe tener claro el estilo y el largo ideal antes de empezar".
Cómo elegir el corte según tu rostro (y que de verdad te quite años)
Una vez fichados los cortes tendencia, llega la parte clave: adaptarlos a tu cara y a tu textura de pelo. La forma del rostro y el tipo de cabello son decisivos para que el corte, en lugar de endurecer, rejuvenezca.
- Rostro redondo: Mejor apostar por un flequillo lateral y capas largas que estilicen el contorno. Evita volúmenes excesivos a los lados y busca movimiento en medios y puntas para alargar visualmente la cara.
- Rostro ovalado: Es el más agradecido. Le va bien desde un long bob desfilado hasta un bixie o un carré con textura. En este caso, la clave está en el estilo que quieras proyectar: más clásico, más rompedor o más francés.
- Rostro alargado: Aquí funcionan especialmente bien el carré a la altura del mentón o ligeramente por debajo y los cortes con cierta textura (shaggy, bixie, ondas suaves). El objetivo es equilibrar proporciones, aportar algo de volumen lateral y suavizar las líneas más duras.
El grosor del cabello también tiene mucho que decir antes de decidirse por un cambio de look: si el pelo es grueso, las capas ayudan a rebajar volumen y a hacerlo más manejable; si es fino, conviene buscar cortes con más cuerpo y evitar desfilados excesivos que resten densidad. Un buen ejemplo es el bob con capas bien medidas: "más corto en la nuca y más largo hacia la frente", detallan los expertos, porque añade movimiento, textura y, si se suma un flequillo favorecedor, "el rejuvenecimiento es instantáneo".
