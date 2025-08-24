María Pombo derrocha estilo premamá con la falda de encaje que ha encontrado en las rebajas de Zara por solo 6 euros

Si buscas un manual de estilo que combine ideas premamá, verano y tendencias no puedes dejar de revisar el contenido de María Pombo en redes sociales, desde que anunció su tercer embarazo los estilismos de la madrileña son pura inspiración para las futuras mamás.

Y no estamos hablando del típico vestido holgado que ya tienes en el armario, sino de bikinis minúsculos, conjuntos pijameros y faldas mini con aire romántico. Porque quien dijera que los looks para embarazadas tenían que ser aburridos es que no tenían la capacidad creativa ni el ojo fashionista de la influencer. A las pruebas nos remitimos.

La falda de encaje más favorecedora para looks premamá

La influencer está firmando un tercer embarazo impecable en términos de estilo: se viste con intención, reivindica sus curvas y, sobre todo, juega con la moda para seguir sintiéndose ella. Es justo ese mix: comodidad + tendencia + actitud, el que la convierte en referente para todas esas mujeres que quieren seguir arreglándose aunque su cuerpo esté en constante cambio. ¿Su último acierto? Un look tan sencillo como efectivo con una falda de encaje de Zara que eleva a objeto de deseo.

Falda mini encaje volantes, de Zara (rebajada a 5,99 euros)

Falda mini encaje volantes. Zara

De color crudo, confeccionada en un encaje floral muy suave, con forro ligero y una cintura elástica que se adapta (y no aprieta). El bajo termina en doble volante con remate ondulado que aporta movimiento y ese toque naíf que tanto favorece en verano. La silueta es evasé, con caída coqueta y largo mini, perfecta para estilizar piernas y sumar frescura al instante.

María la lleva baja, por debajo de la tripa, aprovechando la elasticidad de la cintura para ganar confort sin renunciar al corte. El resultado es ese mix romántico–casual que sienta bien con piel bronceada y encaja tanto en planes de mañana como de tarde. Extra: el encaje claro es uno de los tejidos que más ilumina y funciona fenomenal con tops en colores vibrantes, beige, crudos o, como ella, verde oliva.

Así la combina María Pombo (y cómo copiar el look)

La madrileña remata el outfit con un top de punto verde tipo chaleco, escote en V y botones frontales, que lleva abierto para enmarcar la tripa con naturalidad. Un gesto sencillo que convierte el look en toda una lección de estilo premamá: sensual, cómodo y cero impostado. Pelo suelto, joyitas mínimas y nada más. Cuando el combo es tan redondo, sobran todo lo demás.

Quieres emular el estilo de la influencer, pero necesitas ideas para replicarlo según tu plan por lo que resta de verano. Toma nota.

Playa–chiringuito: añade sandalias planas de piel, capazo y camisa de lino oversize a modo de sobrecamisa.

añade sandalias planas de piel, capazo y camisa de lino oversize a modo de sobrecamisa. Tardeo en ciudad: cambia a alpargatas de cuña o mules y suma un cárdigan calado.

cambia a alpargatas de cuña o mules y suma un cárdigan calado. Noche relajada: una americana beige ligera, sandalia dorada y mini bolso rígido para elevar el encaje.

Conclusión: la fórmula de la madrileña desde su adorada 'CasaVaca' demuestra que el estilo premamá ya no es lo que era. Y si encima le añades un minifalda con un precio por debajo de los 6 euros, se convierte en ese hallazgo que vas a exprimir lo que queda de verano… y también en septiembre. Palabra de María Pombo.