El vestido más favorecedor (y tendencia) del verano lo tiene Vicky Martín Berrocal y es de una marca española

Hablar de Vicky Martín Berrocal es hablar de estilo en su máxima expresión. La andaluza sigue en Ibiza haciendo lo que más nos gusta, derrochar estilo sin esfuerzo. Y es que sí, cada una de las prendas de la maleta de vacaciones de la diseñadora es pura inspiración, desde bañadores moldeadores, pasando por conjuntos ideales para ir de la playa al chiringuito sin perder un ápice de estilo hasta vestidos de lo más favorecedores. Sobre este último tenemos una nueva obsesión, y sabemos que tú también cuando veas de que se trata.

No es fácil conseguir impresionar look tras look durante todo el verano, pero parece que Vicky ha dado con la fórmula clave para que así sea, porque a decir verdad desde sus vacaciones en Huelva, pasando por Marbella a Ibiza no ha habido estilismo de la madre de Alba Díaz que no hayamos querido tener en nuestro armario estival. Una mezcla entre tendencias, prendas que respiran feminidad, seguridad y son tremendamente favorecedoras, así se podría definir la colección veraniega que se está marcando Vicky Martín Berrocal esta temporada. Por algo su nombre es siempre sinónimo de inspiración en clave fashionista.

Vicky Martín Berrocal, icono de estilo para mujeres +50

Si algo ha demostrado Vicky en los últimos años es que el estilo no tiene edad, y que cumplir años es solo una excusa más para atreverse con looks que celebran las curvas y potencian la feminidad. La diseñadora onubense se ha consolidado como referente absoluto para mujeres +50 que no tienen miedo a destacar con estilismos elegantes, sofisticados y muy favorecedores.

El último ejemplo lo encontramos en su vestido marrón de la firma española María Dolores Guillén, un diseño drapeado con frunces estratégicos que estiliza la silueta, realza las curvas y confirma que esta elección cromática se ha convertido en uno de los tonos tendencia de la temporada (y del año). Una prenda que respira sensualidad y a la vez sofisticación, con ese aire 'effortless chic' que tanto caracteriza a la onubense.

Así ha combinado Vicky el vestido más favorecedor en Ibiza

¿Es posible elevar aún más un vestido efecto tipazo como este? Sí, y la respuesta en como lo ha hecho la diseñadora. Sandalias planas minimalistas, melena suelta, gafas de sol negras y joyas doradas completan el estilismo sin restarle protagonismo al vestido. Copa de vino en mano y el escenario de la isla pitiusa como telón de fondo hicieron el resto: pura inspiración vacacional.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Un look que podría pasar de una cena entre amigos a una velada especial sin apenas esfuerzo, confirmando que Vicky tiene la fórmula perfecta del estilo estival: piezas que favorecen, realzan y transmiten seguridad. Y sí, este vestido marrón con efecto tipazo es toda la inspiración que necesitábamos para despedir agosto con matrícula de honor fashion.