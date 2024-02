Estas son las tendencias de peinados vistas en los Premios Goya para una invitada de boda perfecta

El sábado 10 de febrero de 2024 se celebraron los premios de la Industria Cinematográfica más importante de nuestro país, y es que los Premios Goya se posiciona como un día icónico para todos los amantes no solo del cine, sino también de la moda y la belleza. A la hora de escoger un look para este tipo de eventos, la mayoría de los invitados acuden a estilistas y expertos para que le asesoren, recurriendo, en la mayoría de las ocasiones, por prendas elegantes, sofisticadas y aptas para una noche tan especial. La noche comenzó con la alfombra roja de la 38ª edición, en la que pudimos ver a Penélope Cruz y su vestido de Chanel con flores bordadas, o las influencersMarta Lozano y Teresa Andrés Gonzalo luciendo looks en los que muestran su embarazo con orgullo. No podemos olvidarnos de la gran protagonista de la noche, Ana Belén y sus cuatro looks de marca española (junto a los Javis: Javi Ambrossi y Javi Calvo), los presentadores de la gala, quienes estuvieron a la altura. Con todos los estilismos que vimos a lo largo de la alfombra roja, nos podemos hacer una idea de las tendencias que veremos de cara a ocasiones más especiales, en los que el negro, la lentejuela y los brillos son los protagonistas. Sin embargo, hay que mencionar que un look no está terminado sin un peinado que acompañe a la prenda. Estos son clave, pues conseguirá que el look final sea un éxito o un fracaso.

Si echamos un vistazo a la alfombra roja de los Premios Goya, nos damos cuenta de que, en la mayoría de las ocasiones, nuestras actrices favoritas han escogido peinados de lo más sencillos y muy elegantes. Esto hace que nosotras, desde casa, podamos recrearlos para llevarlo en nuestro look de invitada en las próximas bodas que tengamos este invierno 2024. Desde un moño bailarina bajo de o Blanca Romero, hasta el pelo suelto liso hacia atrás de Marta Hazas, Toni Acosta, Sara Sálamo o Elena Furiase. La mayoría de recogidos que pudimos ver en la noche más esperada del año tienen algo en común y se dividen en dos bandos completamente opuestos. Por un lado, el tan en tendencia e icónico 'clean look', ya sea a partir del pelo suelto hacia atrás o con un moño muy pulido, y solo se consigue gracias al gel fijador y un peine especial. Actrices de la talla de Macarena Gómez, Cuca Escribano, Amaia Aberasturi, Hiba Abouk, Cristina Brondo o Leonor Watling fueron quienes apostaron por el 'clean look', tanto recogido como suelto. Por otro lado, el semi recogido al natural con mechones sueltos y algo despeinado fue la estrella, como el peinado tan favorecedor de Macarena García, Belén Cuesta,Cristina Castaño o Natalia Sánchez. Sin lugar a dudas, este 2024 triunfarán dos tipos de peinados que podremos llevar de cara a looksdeinvitada, aquellos de estilo más casual con mechones sueltos o los pulidos 'clean looks'. ¿Con cuál te quedas?

Aitana Sánchez Gijón con moño de bailarina

Ceremonia de entrega de los Premios Goya 2024. Gtres

Macarena Gómez con 'clean look'

Macarena Gómez. Gtres

Toni Acosta con pelo suelto hacia atrás

Toni Acosta en los Goya 2024 Gtres

Belén Cuesta con semi recogido casual

Belén Cuesta. Gtres

Hiba Abouk con 'clean look'

Hiba Abouk. Gtres

Sara Sálamo con pelo suelo y raya al lado

Sara Sálamo. Gtrs

Estos son algunos de los peinados más favorecedores (y fáciles de hacer) que podremos llevar para darle el toque final a nuestros looks de invitada.