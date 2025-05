Virginia Troconis da una lección de estilo con el traje blanco que todas las invitadas van a querer esta primavera

Estamos en esa época del año en la que nuestra mente y armario no paran de pensar en los estilismos para ser la invitada perfecta, ya sea para una boda, un bautizo o una comunión y es que la temporada BBC tiene en mayo su máximo aliado. Sabemos que el tiempo no está siendo tan cálido como suele ser a estas alturas, pero eso solo significa que en vez de lucir vestidos vaporosos, los protagonistas de estos eventos serán trajes de cortes favorecedores con los que te sentirás igual de guapa. Y es que si esta mañana hablábamos del lookazo que María Pombo se había marcado en la tarde de ayer para asistir a la comunión de su sobrino, ahora venimos a hablar de otro look que es pura inspiración, el de Virginia Troconis con traje blanco.

¿Qué tendrá el lino para habernos robado a todas el corazón y coronarse como uno de los tejidos más demandados por la gran mayoría de mujeres que buscan estilismos primaverales que derrochen elegancia y estilo? Esa pregunta tiene fácil solución, su versatilidad es la culpable de que las que mejor visten hayan llenado su armario de entretiempo de este tejido noble. También le podríamos echar la culpa al lujo silencioso y al minimalismo que copa las calles de todo el mundo.

El look de Virginia Troconis que necesitas para ser la invitada perfecta

Un traje de lino va a ser todo lo que necesites esta primavera para ser la mejor vestida en eventos de día (e incluso para ir a la oficina) no lo decimos solo nosotras, sino algunas de las prescriptoras de estilo con mejor gusto del panorama nacional, y a las pruebas nos remitimos.

Blazer de mezcla de lino, de Marciano by Guess (380 euros)

Chaqueta tipo blazer entallada de corte clásico y cierre con un solo botón en color blanco.

Pantalón de mezcla de lino, de Marciano by Guess (240 euros)

Pantalón de talle medio, corte regular y pernera ancha a juego con la americana.

El toque de color a este espectacular 'total white look' ha estado a cargo de un mini bolso de diseño español, en particular de la marca, París/64 y su modelo 'Prismatic provence' en marrón, un diseño de piel trenzada que se puede llevar a modo de bandolera para complementar tus looks más casuales o de mano para elecciones formales como en el caso de Virginia Troconis.