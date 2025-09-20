El otoño huele a deseo: KAYALI presenta sus nuevas fragancias

Con la llegada del otoño, los días se acortan, las temperaturas descienden y el aire se llena de una sensual nostalgia. Es en este contexto que KAYALI, la firma de perfumes fundada por Mona Kattan, lanza sus nuevas propuestas olfativas, diseñadas para envolvernos en un universo de placer y sofisticación. La temporada se transforma así en una invitación a redescubrir el deseo a través del aroma.

Una colección que despierta los sentidos

La nueva línea de KAYALI se presenta como una alabanza al otoño más íntimo, ese que se vive entre texturas cálidas, luces doradas y momentos de introspección. Las fragancias que componen esta colección no solo celebran la riqueza de los ingredientes orientales y gourmand (que evocan aromas comestibles y dulces), sino que también apuestan por una narrativa olfativa que conecta con el deseo profundo.

Entre las novedades destaca Vanilla | 28, una reinterpretación del clásico de la casa, ahora con una concentración más intensa y envolvente. Su combinación de ámbar y vainilla crea una estela cálida, adictiva y profundamente femenina. También se suma Pistachio Gelato | 33, una fragancia inesperada que mezcla notas de pistacho, avellana y crema batida, evocando el lado más lúdico y provocador del otoño.

Perfume vainilla y pistacho Kayali

Ingredientes que cuentan historias

Cada perfume de KAYALI es una historia en sí misma, construida a partir de ingredientes que despiertan emociones. En esta colección, el protagonismo lo tienen los aromas comestibles y orientales, que se funden en composiciones complejas y seductoras.

El uso del oud y el almizcle en algunas de las fórmulas aporta profundidad y misterio, mientras que las notas de flor de naranjo, rosa búlgara y jazmín sambac añaden un toque floral que equilibra la intensidad. Esta dualidad entre lo dulce y lo especiado convierte a las fragancias en auténticos objetos de deseo, pensados para quienes buscan dejar una huella emocional, ya sabemos lo evocadores que son los olores.

El arte de perfumarse en otoño

Más allá de la elección del perfume, KAYALI propone una experiencia sensorial completa. Mona Kattan, su fundadora, defiende el arte del layering, la técnica de combinar varias fragancias para crear una firma olfativa única, como una forma de expresión personal. De hecho, cada vez son más las marcas de perfumería de lujo que te invitan a crear tu propia combinación. En otoño, esta práctica cobra especial relevancia, ya que permite jugar con texturas olfativas más densas y envolventes.

La marca sugiere combinar Vanilla | 28 con Déjà Vu White Flower | 57 para lograr un efecto romántico y sofisticado, o mezclar Pistachio Gelato | 33 con Sweet Diamond Pink Pepper | 25 para una propuesta más atrevida y vibrante. El resultado es una experiencia que va más allá del perfume: es una forma de comunicar emociones sin palabras. El layering te permite crear un olor distinto según tu estado de ánimo o lo que quieras evocar.

Varias fragancias de Kayali

Belleza que conecta con el alma

En un momento en que la belleza se redefine como una herramienta de conexión emocional, KAYALI apuesta por fragancias que no solo embellecen, sino que también acompañan. Cada perfume está diseñado para adaptarse al estado de ánimo, al entorno y al momento vital de quien lo lleva. Es una belleza que no busca imponerse, sino resonar con el interior.

La estética de los frascos, con sus líneas elegantes y tonos joya, refuerza esta idea de lujo accesible y emocional. Son objetos que decoran, inspiran y, sobre todo, invitan a soñar despiertos.

Un otoño para recordar

Las nuevas fragancias de KAYALI llegan en el momento perfecto para transformar el otoño en una temporada de descubrimiento sensorial. Con fórmulas que abrazan la piel como un abrigo de terciopelo, la marca propone una nueva forma de vivir el deseo: más consciente, más profundo, más conectado.

En un mundo que avanza a ritmo vertiginoso, detenerse a oler, sentir y elegir lo que nos representa es un acto de belleza radical. Y en ese gesto, KAYALI se convierte en cómplice, en musa y en espejo de nuestros deseos más íntimos, invitándonos a disfrutar del ritual de perfumarnos.