Estos son los mejores productos para frenar la caída del cabello en otoño y lograr que tu melena llegue más fuerte al invierno

Con el cambio de estación notamos que el pelo se cae más de lo habitual. Es algo normal, en otoño el ciclo capilar se acelera y hace que la caída se note más al lavarlo o al cepillarlo. Aunque no sea un problema grave, puede incomodar ver cómo la melena pierde densidad en pocas semanas. Para sobrellevarlo, hay fórmulas específicas que ayudan a reforzar la raíz y a mejorar el aspecto del cabello.

ISDIN Lambdapil Champú Anticaída

Champú anticaída de ISDIN, un básico de farmacia que se puede usar a diario. ISDIN

Hemos reunido algunos de los, una selección pensada para que el pelo atraviese el otoño con más fuerza y conserve un aspecto saludable.

Es uno de los productos más conocidos de farmacia cuando el pelo empieza a caerse más de lo normal. Su ventaja es que se puede usar a diario, también en cabellos teñidos, sin alterar el color. Al formar parte de la rutina de lavado, no requiere un paso extra, lo que lo convierte en una solución cómoda para quienes buscan un refuerzo anticaída sin complicarse.

Vichy Dercos Aminexil Clinical 5 Mujer

Ampollas de Vichy Dercos Aminexil, uno de los tratamientos intensivos más populares contra la caída. Vichy

Las ampollas de Vichy son un tratamiento de choque recomendado cuando la caída estacional se hace más evidente. Se aplican en las zonas donde el cabello pierde densidad y, con constancia, ayudan a que se mantenga más fuerte desde la raíz. Su formato monodosis es práctico y asegura la cantidad justa en cada aplicación, lo que facilita seguir el tratamiento de forma regular.

Kérastase Génesis Sérum Anti-Chute Fortifiant

Sérum anticaída de Kérastase Génesis, ligero y fácil de aplicar en el cuero cabelludo. Primor

Este sérum está pensado para aplicarse directamente en el cuero cabelludo, con un cuentagotas que facilita repartirlo mechón a mechón. La textura no engrasa y queda imperceptible tras el masaje. Muchas usuarias destacan además su aroma cítrico, que convierte la aplicación en un momento agradable dentro de la rutina de cuidado.

Pilexil Cápsulas Anticaída

Cápsulas anticaída de Pilexil, complemento nutricional para reforzar el cabello desde dentro. Pilexil

Cuando la alimentación o los periodos de cansancio afectan al estado del cabello, estas cápsulas aportan un refuerzo desde dentro. Están pensadas para complementar la dieta con los nutrientes que el pelo necesita para crecer con más fuerza y mantenerse en buen estado. Lo habitual es tomarlas durante dos o tres meses, un tiempo suficiente para notar cambios en la vitalidad y el aspecto de la melena.

Phyto Phytocyane Mujer

Ampollas Phyto Phytocyane Mujer, tratamiento de origen natural para la caída progresiva. Phyto Paris

Este tratamiento se recomienda en casos en los que la pérdida de densidad avanza poco a poco, como suele ocurrir con la edad o durante la menopausia. Sus ampollas incluyen activos de origen natural que fortalecen la raíz y mejoran la calidad del cabello con un uso continuado. Se aplica tres veces por semana durante unos tres meses, un tiempo en el que ya se empiezan a notar cambios.

El otoño es un momento en el que el cabello agradece un cuidado extra. Incluir un producto anticaída en el día a día ayuda a que la melena se mantenga con más cuerpo y mejor aspecto., lo que hace que la estación se lleve con más tranquilidad.