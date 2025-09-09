Baleares en un frasco: llega 'Beso de Mar', el perfume que huele a sal y sol

Una nueva fragancia española se abre paso en el mercado internacional del lujo. Se trata de "Beso de Mar", la última creación de la firma Beso Perfumes, que ya ha iniciado su distribución en una red exclusiva que abarca 37 países. La propuesta, concebida dentro del segmento de la alta perfumería, se presenta como una encapsulación del verano balear y del Mediterráneo más puro, con un precio de venta de 175 euros que subraya su posicionamiento en el sector.

Detrás de esta ambiciosa apuesta se encuentra el talento de la perfumista Carol Belli, la nariz responsable de dar forma a este paisaje olfativo. Su misión ha sido la de componer un aroma complejo capaz de transportar a quien lo lleva a un paseo por la costa, capturando no solo los olores, sino también las sensaciones más características de las islas durante la época estival, desde el amanecer hasta el atardecer.

Para ello, el viaje sensorial arranca con una combinación vibrante y sofisticada. Las notas de salida fusionan la frescura cítrica del limón de Italia con el contrapunto especiado del cardamomo, una apertura que busca representar el primer contacto con la brisa marina, una idea que, tal y como han publicado en Forbes, pretende evocar la energía del sol al despuntar el día.

De la brisa marina a la calidez de la piel

A medida que la fragancia evoluciona sobre la piel, emerge un corazón que evoca los campos y jardines isleños mecidos por el viento. En esta fase intermedia, la lavanda, un clásico mediterráneo, se entrelaza con la delicadeza del jazmín y el muguet para aportar un cuerpo floral y elegante al conjunto, una transición que representa la calidez de las horas centrales del día.

Finalmente, la composición reposa sobre una base sólida y envolvente que le confiere persistencia y profundidad. La calidez del ámbar gris y la robustez de la madera de cedro pretenden recrear la sensación de la piel calentada por el sol tras una jornada de playa. Para mantener su carácter selecto, "Beso de Mar" se comercializa exclusivamente en las tiendas físicas y la web de la marca, así como en una cuidada selección de perfumerías de nicho repartidas por todo el mundo.