Piel rota: qué es, cómo identificarla y cómo solucionarla

Si hablamos de moda, el crochet se ha consolidado como una de las tendencias del verano y, en términos de belleza, la rosácea se ha posicionado como una de las dolencias más populares de los últimos tiempos. Sin embargo, al igual que no es oro todo lo que reluce, como explica el dicho, tampoco es rosácea todo lo que lo parece (o lo que los diagnósticos online indican, según explica Isabel Reverte, directora técnica de Rosalique). Sonia Ferrero, cosmétologa y directora técnica de Byoode, asegura que, en los últimos tiempos, se están diagnosticando cómo rosáceas otros problemas de la piel, por no analizarla en detalle y confundirla con la hipersensibilidad, el acnéy la piel rota. Sí, has leído bien, la piel rota. Se trata de una piel súper seca, con falta de hidratación, líneas muy marcadas y aspecto quebradizo, según explica Elizabeth San Gregorio, directora técnica de Medik8, pero que, al contrario que la rosácea, es más fácil de cuidar. Podemos identificar una piel rota si notamos hipersensibilidad esporádica debida a una época de estrés o a la saturación de nuestra piel con determinados productos, según explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD.

A la hora de combatir la piel rota, el primer paso es ser más insistentes que nunca a la hora de realizar nuestras rutinas faciales y no olvidarnos de la fotoprotección, ya que la piel está mucho más sensible. Bella Hurtado, directora técnica de Boutijour, explica que el primer paso es utilizar productos humectantes, para calmar y equilibrar nuestra piel. Debemos optar por limpiadores para pieles sensibles, para evitar que contengan principios que resequen nuestra piel y por productos calmantes que nos devuelvan nuestro pH. Además, es recomendable utilizar productos humectantes, como el ácido hialurónico, para intentar que nuestra piel esté hidratada el mayor tiempo posible, según explica Estefanía Nieto, directora técnica de Omorovizca. Otra opción es optar por engrosar nuestra piel para hacerla más resistente. Para ello, Elizabeth San Gregorio recomienda utilizar retinoides, que trabajan a nivel celular creando nuevas capas de la piel y reforzando así su función barrera. Siguiendo estos pasos y siendo constante con tu rutina de hidratación facial, podrás luchar contra la piel rota y evitar volver a padecerla.

Piel rota

Piel rota @pureskincare

Ácido hialurónico fuerte: Cristal Retinal 6, de Medik8 (82€)

Crystal Retinal 6 Medik8

Crema para pieles hipersensibles: Rosalique 3-in-1 Anti-Redness Formula, de Rosalique (35,95€)

Rosalique 3-in-1 Anti-Redness Formula Rosalique

Ácido hialurónico: Snow Lotus Lifting Serum, de Boutijour (69€)

Snow Lotus Lifting Serum de Boutijour Boutijour

Tónico y suero: Rebalancing Elixir, de Perricone MD (99€)

Rebalancing Elixir Perricone MD

Aceite nutritivo y reparador: Queen Oil, de Omorovizca (135€)

Queen Oil Omorovicza

Si sufres de piel rota (o crees que puedes hacerlo) es recomendable fortalecer tu rutina facial con algunos de estos productos para volver a restaurarla y evitar sufrirla de nuevo.