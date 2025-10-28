Los primeros cofres de belleza que debemos tener en el radar esta Navidad

Iniciamos la cuenta atrás para celebrar la Navidad, donde además de reunirnos con nuestros más allegados, también es el momento favorito de las editoras del beauty. Tanto los calendarios de Adviento como los cofres de maquillaje, cosmética y perfumería son una de las compras más comunes, en las que aprovechamos para conseguir ediciones limitadas o los productos de nuestras marcas de belleza favoritas.

Todavía faltan alrededor de dos meses para iniciar la festividad oficialmente, pero dichos estuches ya están llegando a nuestros neceseres. Además de ser una oportunidad para conseguir ítems icónicos a precios más asequibles, también son un absoluto acierto si debemos hacer un regalo de Papá Noel, Reyes o amigo invisible. Hablamos de los tratamientos de cosmética coreana, los coloretes más virales con la máxima durabilidad o las brumas que endulzan nuestros días. Y como suele ocurrir año tras año, las marcas del sector se han superado con el lanzamiento de los cofres de belleza que debemos tener en el radar esta Navidad para empezar a conformar la lista del deseos.

Los cofres de cosmética, maquillaje y perfumería para esta Navidad

¿Los labios son tu parte esencial de un look de maquillaje? Entonces, este cofre de belleza está diseñado para tu neceser. Se trata de los productos labiales más icónicos conocidos como Maracuja Juicy Lip de la marca Tarte Cosmetics, entre ellos encontramos mascarillas, bálsamos o gloses, en colores neutros que sientan bien a todos los rostros. Además, cada uno de los tonos son regulables, cuantas más capas más intensos serán.

Cofre de belleza de labiales, de Tarte Cosmetics (47 euros)

Cofre de belleza de labiales. Tarte Cosmetics

Para los amantes del make up de acabado glowy no podía faltar el cofre más viral de Charlotte Tilbury de edición limitada, que suma los responsables de hacer relucir nuestras facciones. Incluye el icónico colorete líquido Pinkgasm y el iluminador Spotlight para un tono radiante y natural que dura todo el día y toda la noche. Ambos actúan como una segunda piel con un aire fresco con pigmentos nacarados.

Cofre de belleza de acabado luminoso, de Charlotte Tilbury (33 euros)

Cofre de belleza de acabado luminoso. Charlotte Tilbury

Ahora, los productos más deseados de la marca de Selena Gomez se pueden conseguir de una manera muy económica. Este estuche de edición limitada contiene los esenciales de Soft Pinch, especialmente un colorete acabado en mate de formato estándar, un blush líquido en tamaño viaje y un aceite labial con color. Todos ellos en un tono atemporal, como es un rosado suave de efecto terciopelo.

Cofre de belleza de colorete, de Rare Beauty (41 euros)

Cofre de belleza de colorete. Rare Beauty

No hay temporada navideña sin unas buenas brumas, esta vez nos referimos a la colección Holiday de Sol de Janeiro. Perfectas para dejar un aroma cautivador tanto en el cuerpo como en el cabello con las ediciones más apetecibles en tamaño viaje: 40, 59, 62, 68 y 76.

Cofre de belleza de brumas, de Sol de Janeiro (39 euros)

Cofre de belleza de brumas. Sol de Janeiro

No podíamos dejar de lado la cosmética coreana, una de las tendencias que hemos introducido en la rutina facial. Por ello, este kit de Erborian entrega sus icónicos productos que ayudan a conseguir unos pasos sencillos, pero efectivos. Combina maquillaje para lucir una piel radiante junto con un tratamiento nocturno que mejora la calidad de la piel mientras duermes. En concreto, nos referimos a la CC Cream para neutralizar la dermis, el sérum multiperfeccionador y el BB Conceler para corregir las imperfecciones de la manera más natural posible.

Cofre de belleza coreana, de Erborian (47 euros)

Cofre de belleza coreana. Erborian

La rutina antiedad la hemos encontrado de la mano de Kiehl's con sus tres productos esenciales con el objetivo de suavizar arrugas, reafirmar la piel y revitalizar la mirada. Un estuche de lo más completo donde tenemos los pasos esenciales en la skin routine. Hablamos de aplicar primeramente el sérum de retinol, tras ello la crema de contorno de ojos y finalmente la crema facial con péptidos de colágeno.

Cofre de belleza antiedad, de Kiehl's (132 euros)

Cofre de belleza antiedad. Kiehl's

Los cofres de belleza son mucho más que simplemente un detalle hacia una persona o un autoregalo, es una manera de probar nuevos productos de belleza a un precio más económico. Por lo que si tienes pensado adelantarte a la temporada navideña, estas opciones te salvarán de las dudas y acertarás con éxito con best sellers.