El ginseng es un activo antiedad tan potente como el retinol, palabra de farmacéutica.

Durante años, el retinol ha sido el ingrediente estrella de cualquier rutina facial que buscara resultados visibles. Considerado el rey absoluto de la cosmética antiedad, ha protagonizado titulares, rutinas virales y hasta debates entre dermatólogos y amantes del skincare. Pero, como ocurre con toda monarquía, siempre llega un aspirante al trono. Y en este caso no procede de un laboratorio futurista, sino de la medicina tradicional asiática: el ginseng.

Un activo milenario que hoy vive su momento de oro en la cosmética gracias a su capacidad rejuvenecedora, su acción antioxidante y, lo mejor, su alta tolerancia incluso en pieles sensibles. "Se considera la planta más preciada de Asia. De hecho, antiguamente era un activo reservado para los reyes", explica Karla Pires, farmacéutica y responsable de calidad de Planet Skin. Además, es una de las plantas más estudiadas del mundo, con beneficios que siguen descubriéndose.

¿Por qué el ginseng es el nuevo imprescindible antiedad?

El ginseng, originario del este de Asia y con más de 2.000 años de uso en la medicina tradicional china y coreana, se ha convertido en uno de los activos más buscados en cosmética. Su secreto está en los ginsenósidos, moléculas que la planta desarrolla para defenderse del estrés y que en la piel se traducen en un potente efecto antioxidante.

Además de frenar el envejecimiento celular, esta raíz mejora la luminosidad del rostro, unifica el tono y estimula la síntesis de colágeno, favoreciendo una piel más firme y elástica. Contiene vitamina C, vitamina E y vitaminas del grupo B, lo que lo convierte en un aliado multifuncional. "Lo más interesante del ginseng es que actúa a varios niveles: mejora la microcirculación, aporta luminosidad y firmeza, y reduce los signos de fatiga", detalla Pires.

Dentro de la cosmética, se distinguen dos tipos principales: el ginseng rojo, más concentrado y utilizado en fórmulas antiedad intensivas, y el ginseng blanco, más suave y perfecto para pieles jóvenes o sensibles que buscan prevenir antes que corregir.

Productos a base de ginseng que deberías tener en tu radar beauty

Si buscas un sustituto (o complemento) al retinol, el ginseng es una de las apuestas más seguras y efectivas del momento. Estas son algunas fórmulas que aprovechan todo su poder para transformar la piel:

Golden snail intensive essence, de Skin79 (35,90 euros)

Golden snail intensive essence. Skin79

Una esencia multitarea que combina ginseng rojo de seis años con baba de caracol, alga roja y oro. Hidratación profunda, regeneración y luminosidad en una textura ligera apta para pieles sensibles.

Revive eye serum: ginseng + retinal, de Beauty of Joseon (27,90 euros)

Revive eye serum: ginseng + retinal. Beauty of Joseon

Contorno de ojos vegano que fusiona ginseng con retinal al 2%. Actúa rápido sobre arrugas, líneas de expresión y pérdida de firmeza. Se puede aplicar también en labios y cuello.

Ginseng berry premium essence, de Cliv (16,90 euros)

Ginseng berry premium essence. Cliv

Una fórmula antioxidante con ginseng y bayas fermentadas. Revitaliza la piel, calma rojeces y ayuda a unificar el tono sin irritar.

Red ginseng fresh garden mask, de Skin79 (1,90 euros)

Red ginseng fresh garden mask. Skin79

Mascarilla de algodón con extracto de ginseng rojo que aporta nutrición, frescor y vitalidad inmediata.

Ginseng cleansing oil, de Beauty of Joseon (19,90 euros)

Ginseng cleansing oil. Beauty of Joseon

Aceite limpiador enriquecido con semillas de ginseng, soja, oliva y moringa. Elimina maquillaje y protector solar mientras hidrata y relaja.

Black rice hyaluronic toner, de Haruharu wonder (19,90 euros)

Black rice hyaluronic toner. Haruaru wonder

Un tónico vegano con arroz negro, ginseng rojo y ácido hialurónico. Hidratación intensa, elasticidad y luminosidad desde el primer paso de la rutina.

El nuevo aliado antiedad que necesitas probar

El ginseng se ha ganado el título de "nuevo retinol" por méritos propios. Multifuncional, antioxidante y apto para todo tipo de pieles, es la prueba de que la cosmética mira cada vez más a los ingredientes de tradición milenaria para ofrecer soluciones modernas y efectivas. Un recordatorio de que, a veces, el futuro de la belleza se encuentra en los secretos mejor guardados del pasado.