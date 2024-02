La Reina Letizia se empodera con traje para su cita de San Valentín en Barcelona junto al Rey Felipe

La Reina Letizia y el Rey Felipe están celebrando San Valentín en Barcelona, o al menos están trabajando esta tarde de miércoles a un acto juntos en L'Hospitalet de Llobregat. Las agendas de los monarcas se han puesto de acuerdo para pasar juntos el Día de los Enamorados. Y, aunque no es la primera vez que ocurre, nos encantan estos gestos románticos en público de los Reyes. D​on Felipe y Doña Letizia han inaugurado la Torre Puig-T2, el segundo edificio que consolida la ampliación de la sede corporativa de la Compañía Puig, donde visitarán la nueva Torre y conocerán las distintas áreas de trabajo que alberga el nuevo edificio. La compañía amplía así su sede central en Barcelona con la apertura de esta segunda Torre junto a la ya existente. El complejo contará ahora, por tanto, con Torre Puig-T1, inaugurada en 2014, y la nueva Torre Puig-T2. Y obviamente, nosotras no hemos podido dejar de fijarnos en el look de la Reina Letizia para pasar San Valentín en Barcelona junto al Rey Felipe.

Para esta cita de trabajo en Barcelona, la Reina Letizia ha optado por lucir un traje de Dries Van Noten con brocados del diseñor belga que adquirió la empresa catalana y taconazos de Carolina Herrera. La última vez que el día de San Valentín coincidió con un acto oficial en la agenda de los Reyes fue en el año 2020, justo unas semanas antes de que estallara la pandemia en nuestro país. Por aquel entonces, el Rey Felipe y la Reina Letizia se encontraban de visita oficial en Huelva, con un look de Letizia muy casual, apropiado para el acto que era. Justo un año antes el día de San Valentín les pilló en una visita de Estado en Marruecos cuando la Reina Letizia sacó del armario su icónico traje blanco de su pedida de mano.

Con este acto en Barcelona termina la agenda de la Reina Letizia esta semana, ya que un año más ha declinado la invitación a MBFWM para no robar el protagonismo a los diseñadores y a la moda española. Dos actos solamente de nuevo esta semana para la monarca, que sigue maniendo un perfil muy bajo desde principio de 2024, acostumbradas a sus actos diarios durante el último año. Recordamos que la Reina Letizia fue el año pasado de las reinas que más trabajó y de las que menos gastó en estilismos.