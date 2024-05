Es oficial, el corte de pelo bob largo es el más pedido en las peluquerías por las mujeres de 50 y 60 años

Las mujeres de 50 y 60 años tienen muy claro qué pedirán en la próxima cita en su peluquería de confianza. El corte de pelo bob largo es uno de los que más favorecen a todo tipo de rostros y, además, es uno de los más fáciles de mantener. Tras escuchar e informarnos de tantas tendencias en cortes de pelo, definitivamente hemos encontrado la respuesta que más se repite entre las mujeres de estas edades. El corte de pelo bob en versión largo es una de las opciones que lleva arrasando desde 2023 y todo indica que no pasará de moda hasta dentro de mucho tiempo, puesto que es una de las más vistas tanto en el street style como en las pasarelas de moda. Concretamente, el corte de pelo long bob es un hair style que llega por debajo de la barbilla, alargándose hacia atrás, por encima de los hombros. Según las mujeres de 50 y 60 años, es la medida perfecta tanto para nuestra comodidad como para la realización de peinados con los accesorios de pelo más en tendencia (como los coleteros maximalistas o las pinzas de flor). No es tan corto como para no hacerse una coleta baja o un mini moño, así como tenemos la opción de dejarnos la melena suelta con ondas desenfadadas u ondas al estilo Hollywood. No solamente está siendo común entre las mujeres de más edad, sino que también está triunfando entre las de 20 y 30 años desde que Hailey Bieber y Zendaya lo pusieron de moda el verano pasado. Indiscutiblemente, es una de las soluciones infalibles para sanear la melena y conseguir una estética sana.

El corte de pelo long bob es una media melena de toda la vida. Se trata del típico y clásico corte de pelo que siempre han llevado nuestras madres y que ahora está siendo uno de los favoritos dentro de las tendencias en cortes de pelo para mujeres de 50 y 60 años. No cabe duda de que es uno de los que más suavizan las facciones y de los que tienen más posibilidades. Es decir, podemos jugar con él de distintas maneras. Porque si un día podemos llevarlo con un peinado de efecto mojado tal y como hace a menudo María Pedraza, otro día podamos llevarlo totalmente liso con las puntas hacia dentro al más puro estilo años 60. Ahora que llega el verano con los días más soleados (y calurosos), muchas mujeres optan por cortar el cabello para estar más fresquitas. Es por ello que el corte de pelo long bob es uno de los escogidos para manejarlo a nuestro gusto y no arriesgarnos a cortar demasiado nuestra melena (y después arrepentirnos).

En definitiva, el corte de pelo bob largo es uno de los más pedidos por las mujeres de 50 y 60 años en sus peluquerías de confianza. Por lo que, este verano diremos 'adiós' a nuestra melena larga para sanearla y conseguir una estética sana y bonita.