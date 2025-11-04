El truco de una maquilladora para iluminar pieles +50 sin marcar una sola arruga

Dicen que la luz lo cambia todo, y en el caso del maquillaje, aún más. A partir de los 50, cuando la piel empieza a perder parte de su luminosidad natural y las líneas de expresión se hacen más visibles, el iluminador puede convertirse en ese aliado infalible capaz de devolverle al rostro el brillo de siempre. El problema es que muchas veces, el mismo producto que promete un efecto rejuvenecedor termina acentuando justo lo que queremos disimular. ¿La buena noticia? Según la maquilladora y portavoz de Druni, Kuki Giménez, el secreto no está solo en el producto, sino también en cómo y dónde lo aplicas.

Y es que, si se elige bien la textura y el tono, el iluminador puede funcionar como un auténtico lifting de luz. No se trata de brillar como una bola de discoteca, sino de aportar esa luminosidad elegante y natural que parece venir desde dentro. "El iluminador de maquillaje ayuda a dar frescura al rostro de una forma saludable. En la piel madura es fundamental porque devuelve la vitalidad y disimula las líneas de expresión", explica Kuki Giménez, directora de Let’s Make Up School.

Cómo elegir y aplicar el iluminador ideal a partir de los 50

La textura es clave. En pieles maduras, los iluminadores líquidos o cremosos son los más recomendables porque hidratan y se funden con la piel sin marcar pliegues ni acentuar arrugas. “Los formatos líquidos se adaptan mejor, se difuminan con facilidad y pueden mezclarse incluso con la crema hidratante o la base para lograr un efecto jugoso y natural”, detalla la maquilladora.

Los tonos también marcan la diferencia. Para evitar un acabado metálico o artificial, los perlados suaves, champagne o dorados claros son los más favorecedores. En pieles claras, funcionan mejor los subtonos rosados; en pieles doradas o bronceadas, los miel o dorados cálidos realzan el brillo natural.

Y sobre todo: menos es más. El iluminador debe aplicarse en los puntos estratégicos —pómulos, sienes, tabique nasal y arco de Cupido— siempre difuminando bien con los dedos o una esponjita. Evita la frente y el contorno de ojos, donde suelen acumularse las líneas de expresión. "El error más común es abusar del producto o usar fórmulas con partículas brillantes. En pieles maduras, hay que buscar brillo sutil y no purpurina", advierte Kuki.

Antes de aplicar, prepara la piel. Una limpieza suave, hidratación profunda y una base ligera son el mejor lienzo para que el iluminador se funda sin marcar la textura. "Una base fluida y sutil unifica el tono sin sobrecargar. Luego, con muy poco producto, se ilumina lo justo. El resultado debe ser piel radiante, no brillante", añade la experta.

Los mejores iluminadores para pieles maduras según las expertas

Estos 5 son algunos de los favoritos de maquilladores profesionales para lograr un efecto "glow" elegante y rejuvenecedor, sin marcar una sola arruga.

Skinfinish liquid highlighter, de M·A·C Cosmetics (29,25 euros en Druni)

Skinfinish liquid highlighter. MAC Cosmetics

Su fórmula fluida se funde con la piel como una segunda capa, dejando un brillo natural y elegante. Perfecto para pieles secas o maduras, aporta luz sin purpurina visible y sin marcar arrugas.

Fluid sheer, de Giorgio Armani (25,20 euros en Druni)

Fluid sheer. Giorgio Armani

Un clásico de los profesionales. Este fluido ligero ilumina, corrige y realza la piel con un efecto glow sofisticado. Ideal para aplicar bajo la base o sobre los pómulos para un toque de luz instantáneo.

Lumi glotion, de L’Oréal Paris (8,45 euros en Druni)

Lumi glotion. L'Oréal Paris

Híbrido entre crema hidratante e iluminador, deja la piel uniforme, fresca y luminosa al instante. Su textura ligera no marca líneas de expresión y mantiene la piel confortable durante todo el día.

Style addict highlighter, de Teeez (23,97 euros en Druni)

Style addict highlighter. Teez

Con una textura ultraligera y un acabado perlado natural, este iluminador favorece especialmente a las pieles maduras. Aporta frescura y un brillo discreto que se adapta al tono del rostro.

Touche éclat, de Yves Saint Laurent Beauty (19,95 euros en Druni)

Touche éclat. Yves Saint Laurent Beauty

El icónico pincel que revolucionó el concepto de iluminación. Su textura fluida ilumina ojeras y zonas de sombra sin marcar líneas. Perfecto para reavivar la piel cansada y devolverle su luz natural.

En resumen, el iluminador no tiene por qué ser enemigo de las pieles maduras: solo hay que aprender a usarlo. Con la textura correcta, una buena preparación y el gesto justo, la luz puede convertirse en el mejor aliado para que la piel se vea viva, fresca y radiante.