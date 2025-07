Jaime Cantizano le copia la luna de miel a Almeida y Teresa Urquijo

Después de diez años de noviazgo, Jaime Cantizano al fin ha intercambiado alianzas con Miguel García Golding. Ya se han convertido en maridos, tras una ceremonia que ha dejado muy buen sabor de boca entre sus invitados. No han escatimado en gastos para su mágico día, con su familia e íntimos amigos siendo testigos de la celebración de su amor y un hito más en su camino juntos. Uno que no recorren solos, pues les acompañan siempre su hijo Leo, así como su perrita Duna. Aunque no ahora que han iniciado su viaje de enamorados.

La boda del presentador y su ya marido ha sido un éxito. Citaron a los suyos, que sumaban más de 200, en uno de los enclaves más bonitos de Madrid, en el Castillo de Batres. Aquí se juraron amor eterno, intercambiaron alianzas y pronunciaron sus votos, pero también brindaron y bailaron por su decisivo paso. También saciaron su apetito con un menú exclusivo encargado a Ramón Freixa, chef que estimuló el paladar de los presentes. Fue un auténtico fiestón y ahora toca descansar. Al menos sí a la pareja, que ya se ha embarcado de pleno a su luna de miel.

Jaime Cantizano y su marido, de luna de miel

Como manda la tradición, después de una gran boda llega un gran viaje. Los novios, después de tanto estrés por perfilar cada detalle de la celebración y los nervios de dar un paso decisivo en sus vidas, se entregan por completo a recuperar fuerzas. También a fortalecer su vínculo, ya formando un matrimonio. Y no hay mejor forma de comenzar esta nueva etapa en la vida que un enclave de ensueño en el que crear nuevos recuerdos, anécdotas y vivencias. Jaime Cantizano y Miguel García Golding han entendido que ningún sitio como Bután puede refugiar su luna de miel, tras dejar el listón tan alto con su enlace.

El presentador bien podría estar copiándole los planes de casado a José Luis Martínez-Almeida. Jaime Cantizano y su marido han elegido para su primer viaje tras su boda el precioso país de Bután, el mismo punto del globo terráqueo que escogieron el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo para su correspondiente luna de miel. Eso sí, cabe destacarse que el político y la analista sumaron a su escapada una privilegiada parada en Maldivas, en los diez días que reservaron en su agenda para su viaje de recién casados.

Quizá ambas parejas escucharon eso de que Bután es el “reino de la felicidad”, además de maravillarse con algunas de las fotografías que pululan por la Red sobre tan idílico emplazamiento del sur de Asia. Un rincón en el que la naturaleza tiene un gran protagonismo, así como la historia y la cultura budista. Así ha comenzado ya a presumir el propio Jaime Cantizano a través de sus redes sociales, como de sus privilegiadas vistas desde la habitación del hotel, a sus primeras rutas como turista. Se está maravillando con las técnicas tradicionales, sus costumbres, su gastronomía, sus paisajes y, sobre todo, de la buena compañía con la que descubre mundo: su marido Miguel.