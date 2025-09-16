Sara Carbonero ficha el vestido de punto rebajado más versátil del otoño (y es de su propia marca)

Sara Carbonero se ha convertido, una vez más, en la mejor embajadora de su propia firma, Slowlove. La periodista y empresaria no solo inspira con su estilo personal, sino que también logra que cada prenda de sus colecciones se convierta en objeto de deseo inmediato. El último ejemplo lo encontramos en el vestido de punto canalé degradado, una pieza que ya está disponible en la tienda online de la marca y que, además, está rebajada.

El diseño, confeccionado en hilatura sostenible, apuesta por el efecto degradado en tonos verdes, un detalle que aporta dinamismo y originalidad a un básico de armario. Se trata de un vestido midi de manga larga y escote en pico, que estiliza al máximo la silueta gracias a su tejido fluido y cómodo. Una prenda pensada para acompañar la transición al otoño con estilo y que promete convertirse en la más buscada de la temporada.

Así es el vestido de punto de Slowlove

Disponible en tallas desde la XS hasta la XL, el vestido de punto canalé de Sara Carbonero se adapta a todo tipo de cuerpos. Su corte recto y el detalle de la abertura frontal en el bajo aportan movimiento y un punto sensual, sin renunciar a la comodidad.

El tejido está elaborado en 100% viscosa, lo que lo convierte en una pieza ligera y con caída natural. Además, sigue la filosofía de la firma, centrada en el respeto por el medioambiente y en la creación de colecciones sostenibles y atemporales.

Un vestido versátil que se adapta a todos los planes

Uno de los puntos fuertes de este vestido es su versatilidad. Se puede combinar con unas botas de tacón para un look de noche, con botines cowboy para un aire boho -muy en la línea del estilo de Sara- o incluso con zapatillas blancas para un outfit más relajado y urbano. La propia marca lo muestra en diferentes estilismos, demostrando que es esa prenda todoterreno que soluciona cualquier dilema estilístico de entretiempo.

Vestido punto. Slowlove

El precio rebajado que lo convierte en un auténtico chollo

Si hay un detalle que termina de conquistar, es su precio. El vestido formaba parte de la colección a 69,99 euros, pero ahora está disponible con un 20% de descuento, quedándose en 55,99 euros. Una oportunidad perfecta para hacerse con una prenda de calidad, sostenible y con el sello de estilo de Sara Carbonero, por menos de 60 euros.

El look de Sara Carbonero. Slowlove

El sello inconfundible de Sara Carbonero

Con este diseño, Sara Carbonero confirma que su estilo effortless y bohemio sigue marcando tendencia. Su capacidad para reinventar básicos y adaptarlos a las nuevas temporadas convierte cada lanzamiento de Slowlove en un éxito inmediato. Y este vestido de punto, rebajado y versátil, ya apunta a convertirse en la prenda estrella del otoño.