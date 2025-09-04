Vicky Martín Berrocal tiene las New Balance 906R que todo el mundo quiere y así las combina

Vicky Martín Berrocal vuelve a marcar estilo y lo hace apostando por un look cómodo, minimalista y muy en tendencia para este otoño 2025. La diseñadora ha compartido en sus stories de Instagram un estilismo que ya está causando sensación: unos jeans grises rectos, sudadera a juego, zapatillas New Balance modelo 906R y un bolso burdeos de su propia firma, Victoria Collection. Un combo perfecto que demuestra que el confort y la sofisticación pueden ir de la mano.

Un look gris perfecto para el entretiempo

En esta ocasión, Vicky apuesta por un estilismo monocromático en tonos grises, una de las gamas más buscadas de la temporada. La sudadera de María Dolores Guillén se convierte en la prenda clave para conseguir un aire desenfadado pero pulido, mientras que los jeans rectos aportan estructura y favorecen todo tipo de siluetas.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

La diseñadora ha confesado que este era su “segunda opción” de look, combinando las mismas prendas base que en su propuesta anterior, pero dándole un aire mucho más relajado gracias a la sudadera en lugar de la camisa. Una elección ideal para esos días en los que buscamos un punto intermedio entre comodidad y estilo.

Las New Balance 906R, las sneakers más buscadas

El toque definitivo llega con las zapatillas New Balance 906R, un modelo icónico de estética retro que está agotándose en casi todas las tiendas. Vicky ha dejado claro que lo único que tenía decidido desde el principio era combinarlas con este look.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Con su mezcla de malla blanca, detalles metalizados y suela cómoda, este diseño es perfecto para conseguir un aire sporty chic sin renunciar a la elegancia. Además, las sneakers se han convertido en uno de los básicos del fondo de armario 2025, capaces de elevar cualquier look de diario.

El bolso burdeos que lo cambia todo

Para completar el estilismo, Vicky recurre a uno de sus “must have”: el bolso de piel burdeos de Victoria Collection, con asa de cadena dorada. La diseñadora confiesa que lo usa “para todo” y que también lo tiene en negro. Aunque este color está agotado en la web, ha adelantado que muy pronto estará disponible en una nueva versión que promete ser tendencia absoluta.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Con este look, Vicky Martín Berrocal nos demuestra que el effortless chic está más vivo que nunca. Jeans rectos, sudadera, sneakers de lujo y un bolso icónico: cuatro piezas con las que podemos recrear un estilismo cómodo, elegante y muy actual. Una combinación perfecta para esos días en los que queremos sentirnos informales, pero estilosas.