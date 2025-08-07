Las sandalias joya que han conquistado a las españolas que mejor visten y ahora también a Victoria Federica

Si hay un accesorio que este verano se ha convertido en el nuevo objeto de deseo de las mujeres más estilosas del país, son las sandalias joya de la firma Cuchy. Un diseño artesanal que aúna tradición, sofisticación y un aura magnética difícil de igualar. Ya las lucen nombres como Carmen Lomana, Paula Echevarría, Tamara Falcó o Amelia Bono. Pero la última en rendirse a su encanto ha sido Victoria Federica, quien las ha incorporado a sus estilismos más veraniegos.

La aristócrata ha sido vista en redes sociales luciendo el modelo Enea Black, unas sandalias planas confeccionadas en piel de vacuno de alta calidad, con detalles de monedas griegas antiguas bañadas en oro de 24 quilates. Una combinación que no solo resulta estéticamente irresistible, sino que además aporta ese toque de lujo silencioso que tanto define su estilo.

Más que un calzado, una declaración de intenciones

Lo que diferencia a las sandalias de Cuchy no es solo su diseño, sino la filosofía que hay detrás. Su fundadora, Sandra, ha creado una firma que respira autenticidad, carácter y raíces mediterráneas. Cada par se fabrica artesanalmente en Grecia, siguiendo procesos tradicionales que respetan el ritmo lento de lo bien hecho. No siguen tendencias: las crean.

Las sandalias de Victoria Federica. @vicmabor

El modelo que ha enamorado a Victoria Federica destaca por su silueta minimalista, ultra cómoda y ligera, con una tira lateral que recoge el pie, estiliza la pierna y disimula imperfecciones. Además, la hebilla permite ajustarlas sin complicaciones. El interior está completamente forrado en piel y la suela de goma es antideslizante, lo que las convierte en la mezcla perfecta entre comodidad y elegancia.

El calzado que eleva cualquier look

No es casualidad que este diseño se haya convertido en el favorito de tantas ‘insiders’. Las sandalias Enea funcionan igual de bien con vestidos fluidos que con pantalones capri o faldas de lino. Victoria Federica las ha llevado tanto en sus comidas con amigas como en sus paseos urbanos, demostrando su versatilidad.

El look de Vic. @vicmabor

A un precio de 159 euros, estas sandalias representan una inversión en estilo que trasciende temporadas. Porque cuando una pieza tiene alma, diseño y calidad, no entiende de modas pasajeras.

Sandalias joya. Cuchy

En definitiva, las sandalias joya de Cuchy no solo han conquistado los armarios de las ‘celebrities’, sino también los corazones de las mujeres con gusto por los detalles. Y si Victoria Federica ya ha caído rendida a sus encantos, solo era cuestión de tiempo que tú también lo hicieras.