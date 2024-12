Zara tiene el lápiz para hacer las pecas más naturales que rejuvenecen al instante

Queremos lo que no tenemos. Eso es así. Las chicas con pelo rizado, lo quieren liso; las que lo tienen liso, rizado. Hay mujeres que llevan toda la vida queriendo disimular sus pecas; y, ahora, es tendencia en belleza pintarse pecas falsas en la cara. Aunque las tendencias son así y, a veces, no tienen una explicación, lo de pintarse pecas artificiales en la cara tiene cierto sentido. ¿Nunca has pensado por qué te ves más guapa y joven en verano? La respuesta podría ser que somos más felices de vacaciones, y es verdad. Pero no es solo por ese motivo. Y es que esas pequeñas pequitas en la zona de la nariz y los pómulos rejuvenecen y dan ese efecto infantil e inocente. En definitiva, en términos de piel (efectos perjudiciales del sol aparte), las pecas en la cara rejuvenecen.

Llevamos un tiempo viendo técnicas de todo tipo en redes sociales para hacer pecas falsas en la piel: cogiendo un cepillo manchado de corrector oscuro y rascando cerca de la piel para que salpique en forma de pequeñas manchitas, pintando con un lápiz de ojos marrón la yema del dedo, para luego pegarlo en la cara, e, incluso, en tiendas como Amazon podemos encontrar plantillas con cerdas y tinta para ir plasmando pecas por toda la cara. Pero hemos encontrado un producto en Zara que consigue ese efecto en segundos, sin manchas y con un efecto ultra natural.

El lápiz para pintar pecas de Zara

Lápiz para pecas artificiales de Zara ZARA

Se trata del 'Freckle pen', un lápiz para pintar pecas que consigue un 'look' veraniego bañado por el sol, en pleno invierno, con un tinte natural añadiendo pecas falsas al rostro. Tiene un aplicador con punta de fieltro para puntear las pecas fácilmente en nariz y pómulos. Después, podemos presionar suavemente con una esponja de maquillaje para un 'look' más natural.

Lápiz para pecas artificiales de Zara. ZARA

Cuesta 10,95 euros. Con esto y polvos bronceadores, ¿quién dice que no vienes del Caribe?