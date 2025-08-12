De madre a hija: el vestido vintage que ha lucido Nicola Peltz en su segunda boda con Brooklyn Beckham (y sin Victoria)

Nicola Peltz ha protagonizado uno de los momentos más emotivos y comentados del verano al celebrar su renovación de votos con Brooklyn Beckhamluciendo un vestido de novia muy especial: el diseño que llevó su madre en su propia boda. Una elección cargada de simbolismo y romanticismo que ha cautivado a sus seguidores y ha marcado un guiño a la moda nupcial más nostálgica.

Un diseño con historia familiar

Lejos de apostar por un vestido nuevo, Nicola decidió rescatar el modelo que su madre, Claudia Heffner Peltz, llevó en su enlace décadas atrás. El resultado fue un look lleno de personalidad y significado, que conectó pasado y presente en un mismo gesto. El vestido, adaptado con algunas modificaciones, conserva su esencia original: un escote Bardot adornado con delicadas aplicaciones florales que también se repiten en el tocado, logrando un conjunto armónico y romántico.

La prenda cuenta con manga francesa abullonada, un corpiño de inspiración medieval que ciñe la silueta desde el escote hasta la cintura y una falda larga de caída fluida que aporta un aire lencero. Un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo bohemio, ideal para una ceremonia íntima como la que protagonizó la pareja.

Estilismo con toques de princesa moderna

Para completar su look, Nicola optó por unas sandalias de plataforma en color nude, uno de sus calzados fetiche, que estilizan la figura sin restar comodidad. El toque final lo puso un clutch dorado, que aportó un guiño de brillo y sofisticación a un conjunto ya de por sí especial. La novia lució su melena suelta y pulida, dejando que el tocado floral enmarcara su rostro y potenciara el aire de “princesa Disney” que muchos han señalado.

La renovación de votos se celebró el pasado 2 de agosto en la mansión familiar de los Peltz, en Westchester (Nueva York). Fue una ceremonia privada, oficiada por el propio padre de la novia, Nelson Peltz, y a la que asistieron únicamente familiares cercanos de la actriz, incluidos sus hermanos y sobrinos. Sin embargo, la ausencia total de la familia Beckham - incluidos David, Victoria, Romeo, Cruz y Harper- ha avivado los rumores de distanciamiento entre ambas familias.

Moda y emociones entrelazadas

El gesto de Nicola de llevar el vestido de su madre no solo fue un guiño estilístico, sino también una forma de rendir homenaje a su familia en un momento clave de su vida. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a la actriz radiante y sonriente junto a Brooklyn, demostrando que la moda puede ser un poderoso vehículo de memoria y afecto.

En un momento en el que las novias modernas buscan cada vez más opciones personalizadas y alejadas de lo convencional, Nicola Peltz ha dado una lección de cómo un diseño con historia puede convertirse en la pieza más especial del gran día. Su vestido vintage, reinterpretado con detalles actuales, no solo conquistó a los invitados, sino también a miles de seguidores que ya lo consideran uno de los looks nupciales más icónicos del año.