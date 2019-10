La influencer Laura Escanes se ha convertido en mamá la noche del miércoles dando a la bienvenida a su primera hija, Roma. Desde que conocimos la noticia de su dulce espera la celebritie nos ha mostrado infinitas opciones para vestir en tendencia durante el embarazo. Desde propuestas para ir de boda hasta looks más informales durante el crecimiento de la barriga.

Solo faltaban unos días para despedir el mes de febrero cuando Laura Escanes y su marido, el publicista Risto Mejide daban la feliz noticia de su futura paternidad que esta misma noche se ha hecho realidad. En estos nueve meses la youtuber no ha dejado de cuidarse y mostrarnos orgullosa su estado de gestación y aunque no ha sido fácil, ya que se ha visto obligada a denunciar por redes sociales las críticas negativas que recibió, no ha querido dejar de enseñarnos sus ideales conjuntos premamá. Uno de los más aplaudidos ha sido el vestido azul de escote asimétrico que lució en la boda de su amiga, la también influencer María Pombo . El diseño estaba firmado por Ze García que combinó con un bolso plata de Roger Vivier y unas sandalias del tono de miso de Manolo Blahnik .